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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

محطات في حياة الراحل وائل الإبراشي.. تعرض لاتهامات بـ 66 قضية

الإعلامي الراحل وائل
الإعلامي الراحل وائل الابراشي

قدم الإعلامي الراحل وائل الإبراشي على مدار تاريخه الإعلامي العديد من الأعمال الصحفية القوية، حفرت له مكانة قيمة على الساحة الإعلامية، وعلى مدار تلك السنوات كان هناك العديد من المحطات في حياته... 

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- بدأ وائل الابراشي مسيرته العملية كصحفي تحقيقات، في جريدة روز اليوسف

- تولى رئاسة تحرير عدد من الجرائد منها صوت الامة، والصباح.

- بدأ الإعلامي الراحل وائل الإبراشي مسيرته في البرامج الحوارية، من خلال  برنامج «الحقيقة» الذي كان يُعرض على قناة دريم عام 2010، حيث قدمه خلفًا للإعلامية هالة سرحان بعد ان تركت القناة.

- بعد أن استقالت الإعلامية منى الشاذلي من قناة دريم، بعد 7 سنوات من تقديمها لبرنامج «العاشرة مساءً»، قدمه الإعلامي الراحل وائل الابراشي.

وائل الابراشي

- قدم الإعلامي الراحل وائل الابراشي برنامج «كل يوم» على قناة «on E »، وبرنامج «التاسعة» على القناة الأولى المصرية.

- تعرض الإبراشي لاتهامات في 66 قضية، في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إلا أنه حصل على البراءة منها جميعًا بعد ثورة 25 يناير.

- حقق وائل الإبراشي سبقا صحفيا في العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام منها قضايا «لوسي أرتين، غرق عبارة السلام، مقتل المجند سليمان خاطر، مذبحة بني مزر، سر عداء مبارك للفريق الشاذلي، معاناة مرضى الإيدز في مصر، أسباب اغتيال السادات، سلسلة الهاربين في لندن، تحقيقات اللاجئين في الجولان، تفجير كنيسة القديسين، التعذيب في السجون، مبادلة الجاسوس جبرائيل بـ 25 سجينًا مصريًا».

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أُصيب الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، بفيروس كورونا، لكنه في بداية مرضه حاول طمأنة متابعيه من خلال رسالة بعثها لزميله عمرو أديب قرأها على المشاهدين.

وكتب وائل الإبراشي: "نُقلت في سيارة إسعاف وأنا في حالة حرجة وتمكنت كورونا من التهام جزء كبير من رئتيّ، والآن حالتي بدأت في التحسن بالرغم من صعوبة الحالة، وممنوع من الحديث".

تدهورت الحالة الصحية للإعلامي الراحل وائل الإبراشي، وعاش فترة طويلة من الصراع مع المرض، حيث أٌصيب من سرطان الحنجرة

آخر كلمات وائل الإبراشي

قبل وفاة وائل الإبراشي بـ 4 ساعات حرص على نعي المستشارة الراحلة تهاني الجبالي وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب وائل الإبراشي عبر صفحته: " انا لله وانا اليه راجعون، توفيت منذ قليل المستشارة تهاني الجبالي"، لتأتي جنازة وائل الإبراشي بعد ساعات من جنازة تهاني الجبالي . 

وائل الابراشي

اللحظات الأخيرة في حياة وائل الإبراشي

كشفت الإعلامية إيمان الحصري تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي.

وكتبت إيمان الحصري عبر حسابها الشخصي  على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك  :"كنت لسة بكلمه من أيام و قالي انه بقي كويس جدا وخرج للبيت و انه اتبسط اوي".

تابعت :"   اعتبرها بشرة خير لما شافني علي الشاشة  تاني و انه هو كمان راجع قريب ان شاء الله " 

اختتمت :" صدمة كبيرة .. سبحان الله  ، الله يرحمك يا رب".

وفاة وائل الإبراشي

شهدت اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي الراحل وائل الابراشي تدهور كبير في حالته الصحية، وتم نقلة إلى المستشفى، ووافته المنية أمس الأحد عن عمر يناهز الـ 59 عام.

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