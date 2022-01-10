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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حدثًا فريدًا من نوعه..

برلماني: منتدى الشباب يبرز مكانة مصر ودورها العالمي في صناعة قادة المستقبل

منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم

أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة يعكس الإرادة السياسية على دعم الشباب وتواصل الشباب المصري مع شباب العالم واهتمام مصر بهم، مضيفًا أن المنتدى يعد حدثًا فريدًا من نوعه على مستوى العالم فهو يمثل جسرًا للتواصل بين القيادة السياسية والشباب لينقل لصناع القرار صورة صحيحة عن مطالب ورؤية المجتمع خاصة فئة الشباب.

 

وأضاف «أبوالفتوح»، أن منتدى شباب العالم في كل نسخة يحظى باهتمام عالمي ويبرز مكانة مصر ودورها العالمي في صناعة قادة المستقبل، خاصة بعد اعتماد الأمم المتحدة منتدي شباب العالم كمنصة دولية، مشيرًا إلى أن مناقشة ما بعد الجائحة وتأثيرها على اقتصادات الدول يبرز مجموعة من الحلول نابعة من فكر الشباب قد تأتي بأفكار جديدة تنقذ دولا تأثرت بقوة جراء جائحة كورونا، فضلًا عن دور الشباب في التوعية واستخدام كل الطرق التكنولوجية الحديثة للحد من انتشار الجائحة والسيطرة عليها.

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بسم الله وعلى الله نبدأ.. الرئيس السيسي يعلن انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم

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شاهد .. فرحة المشاركين في حفل افتتاح منتدى شباب العالم

وأشار وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أن منتدى شباب العالم غير فكر العالم عن مصر، فكانوا ينظرون إليها على أنها بلد الأهرامات ومظاهر الحضارة الفرعونية القديمة فقط، ولكن المنتدى جعلهم يشاهدون الجمهورية الجديدة بإنجازاتها الكبيرة التي تضاهي أفضل دول العالم وذلك بفضل الخطط التنموية من القيادة السياسية.

 

ولفت «أبوالفتوح»، إلى أن المنتدى يخلق حالة من الزخم بين الشباب لمناقشة كل القضايا التي تهمهم وتشغل اهتمام العالم أجمع في كل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن الرئيس السيسي دائما ما يصر على دعم الشباب والقرب منهم باعتبار أن الشباب هم القوة الناعمة وعماد الدولة المصرية فهم قاطرة الأمم وتقدمها.

 

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن منتدى شباب العالم يعد دفعة كبيرة للجهود الترويجية الخاصة بالتسويق، كما أن البرامج السياحية التى سيتم تنظيمها للمشاركين من 196 دولة كفيلة بتحسين الصورة الذهنية السلبية لدى بعض مواطنى الدول الأجنبية حول مصر والتأكيد على عدم صحة ما تحاول بعض وسائل الإعلام المغرضة نشره بصفة عامة.

جمال أبوالفتوح منتدى شباب العالم الشباب الأمم المتحدة جائحة كورونا

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