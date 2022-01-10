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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

دراسة: انخفاض ظاهرة صواعق البرق بسبب إغلاق كورونا في 2020

ظاهرة البرق
ظاهرة البرق

قالت دراسة حديثة أجراها علماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إن عمليات الإغلاق التي تم تطبيقها في جميع أنحاء العالم في ربيع عام 2020 تسببت في انخفاض عدد صواعق البرق بشكل ملحوظ خلال تلك الفترة.
 

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وحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، وجدت دراسة حديثة أن نشاط البرق العالمي انخفض بنسبة 8% تقريباً خلال مارس  2020 إلى مايو 2020، مقارنة بمتوسط عدد الصواعق التي حدثت خلال نفس الفترة في 2018 و2019 و2021.

ويقول فريق الدراسة إن الجسيمات الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري تساهم في تكوين البرق، ومن ثم فإن قلة حرق هذا الوقود خلال فترة الإغلاق، بالإضافة إلى انخفاض حركة السفر والتنقل وتوقف الإنتاج في محطات الطاقة التي تعمل بحرق الفحم في ربيع عام 2020، تسببت في انخفاض عدد هذه الجسيمات، ما أدى إلى قلة عدد صواعق البرق.
 

واستخدم الباحثون بيانات من الشبكة العالمية للكشف عن البرق والشبكة العالمية لمواقع البرق لدراسة عدد الصواعق التي حدثت خلال الفترة من مارس إلى مايو 2020.

وبالإضافة إلى ذلك، نظر فريق الدراسة في بيانات الأقمار الصناعية التي تُظهر كمية الجسيمات الموجودة في الغلاف الجوي.

وأظهرت نتائج الدراسة أن الأماكن التي شهدت انخفاضاً كبيراً في كمية الجسيمات الموجودة بالهواء حققت أكبر انخفاض في صواعق البرق.

وشهدت مناطق جنوب شرقي آسيا وأوروبا ومعظم أفريقيا أكبر الانخفاضات في كل من إنتاج الهباء الجوي وضربات الصواعق، وفقاً للدراسة، بينما شهدت الأميركتان انخفاضاً أقل.

وتم الإعلان عن نتائج الدراسة الجديدة خلال اجتماع الاتحاد الجيوفيزيائي الأميركي في مدينة نيو أورليانز.

البرق صواعق العالم ماساتشوستس علماء

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