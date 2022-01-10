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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يقدم العزاء في وفاة شقيق محمود العربي شهبندر التجار ..شاهد

جانب من العزاء
جانب من العزاء

قدم اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية مساء اليوم الإثنين واجب العزاء في شقيق محمود العربى شهبندر التجار.
وبدأت أسرة العربي في تلقي عزاء الحاج محمد العربي الشقيق الأكبر للحاج محمود العربي رجل الأعمال الراحل ومؤسس مجموعة العربي وذلك في السرادق المُقام بمجمع مصانع العربي بقليوب بعد أن جرى تشييع جثمانه السبت الماضي بمسقط رأسه بقرية أبو رقبة التابعة لمركز أشمون فى محافظة المنوفية وقاموا بتوزيع المصاحف على المعزين.
وشهد عزاء الراحل الحاج محمد العربى بمجمع مصانع العربى بمنطقة قليوب، حضور عدد كبير من المعنيين علي رأسهم محافظ القليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وكذلك أعضاء مجلس اتحاد الغرف التجارية، وعدد من العاملين بالمصانع وكذلك ممثلا عن السفارة اليابانية.
كما شهد العزاء اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، من خلال انتشار رجال الصحة التعقيم وتوزيع الكمامات علي المشاركين بالعزاء، وكذلك الحفاظ علي التباعد الاجتماعي خلال تلقى العزاء.
وكات الآلاف من أهالى قرية أبو رقبة والقرى المجاورة قد شيعوا جثمان محمد العربى عن عمر يناهز 95 عاما شقيق رجل الأعمال الراحل محمود العربى والذى توفى العام الماضى عقب أداء صلاة الجنازة عليه أمام المسجد الكبير بالقرية، وتم دفنه بمقابر الأسرة بقرية أبو رقبة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.
وقد تقلد رجل الأعمال محمود العربى صاحب مجموعة العربى وشهبندر تجار مصر هذا المنصب لمدة 12 عام، وكان له دور مؤثر ومحوري في تطوير أداء اتحاد الغرف التجارية المصري، كما ساهم في تطوير وتوطين الصناعة الوطنية.

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القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية محمد العربي محمود العربي

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