تقرير إسرائيلي يكشف تفاصيل عملية اغتيال قاسم سليماني

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، عن تفاصيل جديدة بشأن عملية اغتيال قائد ”فيلق القدس“ في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وقال موقع ”نتسيف نت“ العبري، إن ”3 فرق من القوات الأمريكية الخاصة حضرت إلى مطار بغداد في ذلك الوقت لإكمال المهمة“.

وأوضح التقرير أن الطواقم الأمريكية راقبت المنطقة من أماكن سرية في مطار بغداد الدولي، بانتظار قاسم سليماني، الذي كان القائد العسكري الأقوى في إيران في ذلك الوقت.

وأفاد بأن المقاتلين الأمريكيين من تلك الفرق كانوا متنكرين في زي عمال صيانة، بينما اختبأ آخرون في مبانٍ قديمة، وفي سيارات على جانب الطريق بالقرب من مطار بغداد.

وبيّن تقرير الموقع أنه ”استخدمت في عملية قتل سليماني 3 طائرات مسيرة أمريكية، حيث قامت بالتحليق فوق سماء المنطقة، بالتزامن مع هبوط رحلة سليماني القادمة من دمشق“.

وذكر الموقع أنه ”عندما ابتعدت طائرة سليماني عن المدرج باتجاه الجزء المغلق من المطار، أمر ناشط كردي متنكرًا بزي طاقم أرضي الطائرة بالتوقف على المدرج، وعندما هبط سليماني من الطائرة، كان هناك ضباط أكراد متنكرون كعاملين للأمتعة، وكان عليهم أن يتعرفوا عليه فورًا“.

ولفت إلى أن ”فرق القناصين الثلاثة تمركزت على بعد 600 إلى 900 متر من منطقة الهدف على طريق مطار بغداد“.

كما أشار إلى أن أحد القناصين كان يملك تلسكوبًا مزودًا بكاميرا تنقل مباشرة إلى السفارة الأمريكية في بغداد، حيثُ كان يتمركز قائد قوة الدلتا الأمريكية، وطاقم الدعم المرافق.

وأضاف تقرير الموقع أن ”سليماني وصل إلى مطار بغداد الدولي، وبينما انطلقت إحدى السيارتين اللتين كانتا في موكبه، كان القناصة الأمريكيون في انتظارهم بالفعل“.

وكشف التقرير أن 3 طائرات مسيرة، اثنتان منها كانت مسلحة بصواريخ ”هيلفاير“، أو ما يُعرف باسم ”نار الجحيم“، حلقتا فوق السيارتين اللتين كان في إحداهما سليماني، حيثُ كان يتوجه لشارع الخروج من مطار بغداد، بينما كانت أسلحة القناصة الأمريكيين جاهزة وموجهة أيضًا نحو الهدف، وفي المكان المحدد تم اغتياله.

وفي وقت سابق، كشف مسؤول عسكري إسرائيلي للمرة الأولى عن مشاركة بلاده في اغتيال سليماني.