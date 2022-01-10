بعد حديث الرئيس عن كورونا.. ماذا قدمت مصر من مبادرات لمواجهة الجائحة؟

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم التي تقام بمدينة السلام شرم الشيخ، والذي من المقرر أن يستمر حتى يوم 13 يناير الجاري.

وناقش الرئيس السيسي عدد من الملفات الهامة بمنتدي شباب العالم، من أبرزها جائحة كورونا التي يعاني منها العالم والتحديات أمام الدولة المصرية واستمرار الإصلاح الاقتصادي الذي شهد نموا في عدد من القطاعات.

الإصلاح الاقتصادي في فترة كورونا

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بمنتدى شباب العالم، إنه فى شهر نوفمبر 2016 بدأ برنامج للإصلاح الاقتصادي، وأتصور أننا إن لم نكن اطلقناه كانت تداعيات الموقف الاقتصادي فى مصر أكثر بكثير، حيث أنه جعل الاقتصاد المصري يتحمل صدمات أكبر يسببها وباء كورونا على العالم كله وعلى مصر.

وتابع: "كان يتم العمل على مشروعات قومية كثيرة من أجل تحقيق التنمية المطلوبة ومعدلات النمو التي يتم إنشاؤها وتجهيز الدولة لإطلاق مستقبل أفضل".

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" عدد من المبادرات الرئاسية التي اتخذتها مصر للمحافظة على النمو الاقتصادي ودعم المواطن والتخفيف عنه في ظل استمرار جائحة كورونا.

مبادرة مايغلاش عليك

إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة "مايغلاش عليك" لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي بقيمة تبلغ 13 مليار جنيه تم ضخها لدعم المواطنين بمقدار 200 جنيه للفرد بالبطاقات التموينية وبحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة التموينية.

مبادرة مايغلاش عليك

مبادرة إحلال المركبات

كما تم إطلاق مبادرة احلال المركبات وتحويل السيارات للعمل بالغاز، ليتم تحويل أكثر من 74 ألف سيارة تعمل بالوقود التقليدي، للعمل بالغاز الطبيعي والوقود المزدوج تم تسجيلها بالموقع الرسمي للمبادرة،منها 43.3 ألف طلب صحيح ومستوفي الشروط.

وتم تقديم أكثر من 74 ألف طلب لإحلال السيارات بأخرى تعمل بالوقود المزدوج (الغاز الطبيعي - البنزين) على الموقع منها 43.3 ألف طلب صحيح مستوفي الشروط، كما تم تسليم أول دفعة من السيارات الجديدة للمستفيدين من المبادرة في أبريل 2021 ليصل عدد السيارات التي تسليمها حتى نهاية يونيو 2340 سيارة.

مبادرة دكان الفرحة

انطلقت المبادرة في أبريل 2019؛ بهدف توفير الملابس الجديدة للمواطنين الأولى بالرعاية وتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج من اليتيمات وذوي الهمم، حيث تم توزيع نحو 600 ألف قطعة ملابس على ما يقرب 120 ألف مستفيد، بجانب عدد من الدراجات للأطفال وأدوات النظافة الشخصية.

مبادرة دكان الفرحة

مبادرة بر أمان

تم إطلاق مبادرة بر أمان في مايو 2021؛ بهدف دعم وحماية صغار الصيادين بالتعاون مع "صندوق تحيا مصر" والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وتغطي المبادرة 42 ألف صياد على مستوى الجمهورية بتكلفة 50 مليون جنيه ممولة من صندوق تحيا مصر.

مبادرة صنايعية مصر

مبادرة صنايعية مصر والتي انطلقت في يونيو 2019؛ بهدف صون الهوية والحفاظ على ملامحها المتفردة وإعادة الحرف التقليدية والتراثية المصرية إلى دائرة الضوء، حيث تم تدريب 730 تدريبا في 13 محافظة، حيث تم خلال المبادرة التدريب على مهن (النسيج التلي - قشرة الخشب - نسيج السجاد - الصدف - نسيج الجوبلان والكليم - أشغال المعدن والحفر بالحمض والطرق على النحاس - أشغال النحاس)، كما تم تأسيس 9 مراكز حرفية بقصور الثقافة والتي تم بها الدورات التدريبية، كما تم افتتاح معرض نتاج مبادرة "صنايعية مصر" في 26 محافظة واستمر حتى 7 يونيو 2021 ويضم أكثر من 100 عمل فني.

مبادرة صنايعية مصر

مبادرة دراجتك صحتك

انطلقت في يوليو 2020؛ بهدف رفع معدلات اللياقة البدنية والصحية لدى المواطن المصري، وتغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين وتشجيعهم على استخدام وسائل النقل النشط، حيث تم طرح 2400 دراجة عقب الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة، كما تتضمن المرحلة الثالثة 7200 دراجة.

مبادرة أهالينا

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة أهالينا لدعم العمالة غير المنتظمة المتأثرة بالأضرار الاقتصادية التي فرضتها أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، ولتعزيز مستوى الحماية الاجتماعية لأهالينا من أفراد وأسر.

مبادرة أهالينا

انجازات فى مواجهة كورونا

كان فيروس كورونا كاشفا عن قدرة مصر فى مواجهة وباء أربك الأنظمة الصحية فى أكثر الدول ذات الأنظمة الصحية تقدما، وواجهت الدولة الأزمة بإدارة علمية مكنتها استعدادات جرت خلال السنوات الماضية فى رفع كفاءة المؤسسات الصحية.

وطالب الرئيس السيسي الشعب المصري بمساعدة كافة اجهزة الدولة لمواجهة أخطر أزمة بسبب الفيروس، وقال الرئيس إن الدولة انتبهت للأزمة ورتبت نفسها ترتيبا جيدا طبقا للمعاير العالمية، موضحا أن الدولة استعدت للأزمة من خلال العلم والمعايير الدولية بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، ومؤكدا أن مصر تجهز نفسها لمجابهة خطر جسيم جدا.

وأشار السيسي إلى أن لطف الله حتى الآن والإجراءات العلمية والاحترازية الحقيقية التي قامت بها الدولة كانت سببا فى عدم انتشار المرض، ولم تكتف مصر بالتصدي لفيروس كورونا في الداخل فحسب فقد مدت يد العون للدول الصديقة مثل الصين وإيطاليا والولايات المتحدة وغيرها.

مبادرة متابعة مرضي عزل كورونا في المنزل

تهدف مبادرة "متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا" والتي انطلقت في يناير 2021، إلى متابعة الحالة الصحية وتقديم الخدمة الطبية للمرضى بمنازلهم خلال فترة عزلهم، حيث تم إجراء 267 ألف زيارة دورية للمرضى بالعزل المنزل.

مبادرة متابعة مرضي عزل كورونا في المنزل

لقاح فيروس كورونا

نجحت مصر في التعاقد على 100 مليون جرعة من ضمنها 40 مليون جرعة تم التعاقد عليها خلال اتفاقية (كوفاكس) بالتعاون مع الاتحاد الدولي للأمصال واللقاحات (جافي) كما وقعت مصر اتفاقيتين لتصنيع لقاح فيروس كورونا ونقل تكنولوجيا التصنيع مع شركة (سينوفاك) الصينية لبدء تصنيع 40 مليون جرعة سنويًا.

كما أن هناك تعاون بين مصر وروسيا لبدء تصنيع لقاح "سبوتنيك V" الذي تم تسجيله بهيئة الدواء المصرية، من خلال خط الإنتاج الجديد لشركة "فاكسيرا" بمدينة السادس من أكتوبر، والذي سيساهم في زيادة إنتاج جرعات اللقاحات، بجانب التعاون مع بعض الشركات المصرية الأخرى لإنتاج اللقاحات.

والمراجعة العلمية لهذه اللقاحات تتم من خلال هيئة الدواء المصرية، وثمنت الدور الوطني لهذه الشركات في التعاون مع وزارة الصحة لتوفير احتياجات مصر من اللقاحات، وأعلنت هيئة الدواء المصرية منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح كورونا فاك انتاج شركة سينوفاك الصينية.

ورخصت الهيئة الاستخدام الطارئ للقاح كورونا فاك انتاج شركة سينوفاك الصينية، بعد مروره بعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، طبقا للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من أمان وجودة وفاعلية اللقاح.

وبلغ عدد اللقاحات الحاصلة على رخصة الاستخدام الطارئ من هيئة الدواء المصرية 6 لقاحات، بعد أن تم منح الترخيص الطارئ سابقا للقاحات "سينوفارم" و"استرازينيكا"، ولقاح سبوتنيك vولقاح استرازنيكا AZD 1222.

التأمين الصحي الشامل

يمثل أول بذرة الإصلاح الصحي لكل المصريين، وقد بدأ بمحافظة بورسعيد حيث انتفع به ما يقرب من مليون مواطن بالمحافظة فى ظل الحصول على الخدمة مقابل سداد الاشتراك والمساهمات على أن تعمم التجربة فى كل محافظات الجمهورية مرحليا.

وامعانا فى الإسراع بتوفير الخدمة للمصريين وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء فى تسجيل المواطنين للانتفاع بالخدمة فى 5 محافظات أخرى سينتفع بالخدمة بها مايقرب من 5 ملايين مواطن وسيتم التشغيل الفعلي للمنظومة فى محافظتى الأقصر وأسوان قريبا ليصبح اجمالى المحافظات التى تم التشغيل بها 3 محافظات، رغم الظروف الاستثنائية التى تعيشها البلاد بسبب أزمة كورونا التى وجه الرئيس برصد 100 مليار جنيه لمواجهة "كوفيد - 19".

التأمين الصحي الشامل

وتم إنشاء 48 مستشفى نموذجيا، و29 مستشفى من وزارة الصحة و19 من الجامعة لتصبح نموذجا فى جميع المحافظات وسيتم تطبيق تسعيرة التأمين الجديدة ووضع لوائح خاصة بها، حرصا على تطبيق المنظومة فى جميع المحافظات.

وقامت وزارة الصحة بوضع السياسات والخدمات الوقائية بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي فى جميع أنحاء مصر، كما ستقوم بإنشاء هيئة للاعتماد والرقابة الصحية تتبع رئاسة الجمهورية وهيئة التمويل تتبع رئيس الوزراء وهيئة عامة للرعاية بإشراف وزارة الصحة.

ووجه الرئيس بمراعاة عملية ميكنة المشروع مع خطط ميكنة مختلف مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى توفير الإمكانات المتاحة لتجهيز المستشفيات التى سيطبق بها النظام التأمين الصحي الجديد.