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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مكنتش هاعرف أنام لو مردتش على كوكا

أفضل مني مليون مرة..ميدو:لو أمتلكت عقلية محمد صلاح كنت في حتة تانية

ميدو وكوكا
ميدو وكوكا

أكد أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، أن انتقاده لـ أحمد حسن كوكا مهاجم المنتخب الوطني كان فنياً فقط  ،مشيراً إلى أن النقد جزء من مهنته.


وقال ميدو لبرنامج في الاستاد مع كريم خطاب على نجوم اف ام: كتبت رأي فني في كوكا،  لم يندهش أحد من استبعاده الفني من المنتخب


وتابع: هذا هو رأيي في كوكا، وله كل احترام وإن لم أعقب على كلامه كنت لن أستطيع النوم ،  تعلمت أن النقد جزء من مهنتي.


واضاف ميدو : في بطولة 2004 الجميع "شيلني" الخروج من البطولة "وقالوا إني بجيب بنات وخايف على نفسي ومش بقاتل في الملعب" ولم اتفوه بكلمة، وقاتلت مع فريقي ورديت في الملعب ولم التفت لتلك الأقاويل، فقط الرد في الملعب، عمري ما انتقدت حد عندي مشكلة معاه".


وواصل: "محمد صلاح يمتلك عقلية أفضل مني مليون مرة، وإن كنت أمتلك عقليته لأصبحت في مكان آخر ، انتقدت صلاح كثيراً وليس هناك مشاكل بيني وبينه، وعندما يقدم أداء مميزا أتحدث بإيجابية ولا أشخصن الأمور.


وقال: أنا أكتر لاعب ساعدت لاعبين مصريين في خوض تجربة الاحتراف، مثل حسام غالي ومحمد شوقي وعماد متعب وغيرهم، عمري مابغير من حد.

احمد حسام ميدو منتخب مصر نادي الزمالك احمد حسن كوكا محمد صلاح حسام غالي

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