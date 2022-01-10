إصابة وزير الخارجية الإسرائيلي بفيروس كورونا

دعا لتلقي اللقاح..

أفادت وسائل إعلام عبرية، الإثنين، بإصابة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وقالت إذاعة "كان" الإسرائيلية إن نتائج الفحص المخبري الذي خضع له وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، جاءت إيجابية، بعد مخالطته لمصاب بالفيروس.

وأوضحت أنه تم عزل لابيد منذ الاشتباه بإصابته بالفيروس، مشيرة إلى أنه على إثر ذلك تم إلغاء اجتماع لحزبه السياسي في الكنيست.

من جانبه، أكد لابيد على حسابه بموقع "تويتر" إصابته بفيروس كورونا، داعيا الجميع لتلقي اللقاح وارتداء الكمامات.

ويوم أمس الأحد، قالت تقارير عبرية إن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس سيخضع لحجر صحي، بعدما أجرى اختباراً سريعاً لكورونا، جاءت نتائجه سلبية.

وأوضحت التقارير أن ذلك الإجراء يأتي بعد ثبوت إصابة أحد العاملين في مكتب جانتس بفيروس كوورنا.

ولفت مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أنه "سيُجرى اختباراً آخر في وقت لاحق من اليوم، كما سيخضع للحجر الصحي حتى ظهور نتائج الاختبارات، إذ لم يحضر اجتماع مجلس الوزراء، الأحد، بسبب ذلك".

وأشارت إلى أن جانتس كان تلقى جرعة رابعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، في حين أن المصاب في مكتبه تلقى اللقاح 3 مرات.

وفي وقت سابق، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت من أنه من المتوقع إصابة 2 إلى 4 ملايين إسرائيلي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال التفشي الحالي الناجم بشكل رئيسي عن متحور أوميكرون شديد العدوى.

وكتب بينيت على صفحته بموقع فيسبوك: "تشير المعلومات المقدمة في اجتماع لمجلس الوزراء إلى أنه في إسرائيل، سيصاب ما بين 2-4 ملايين مواطن في الموجة الحالية".