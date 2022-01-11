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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. فصل الكهرباء عن 9 مناطق في كفر الشيخ

محولات الكهرباء
محولات الكهرباء

تشهد مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، فصل التيار الكهربائي، حسبما أعلنت هندسة كهرباء دسوق، وذلك عن المناطق الآتية شارع الجيش، مجلس المدينة، أمن الدولة، الكوبري العلوي، المطحن، المستعمرة، عميرة، الإستاد، المرور، ابتداءً من السابعة صباحاً وحتى الساعة العاشرة صباحاً وذلك لإجراء الصيانة الدورية اللازمة بشبكات الكهرباء.
 

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وفي سياق آخر، تابع المحاسب، السيد عبد الستار رئيس مركز ومدينة دسوق  بـ محافظة كفر الشيخ بالتنسيق مع نواب رئيس المركز والمدينة، وليد فلفل، فتحى يوسف، استمرار أعمال الصيانة الدورية للإنارة العامة بقرى دسوق وفحص جميع الاعمدة والأسلاك والعوازل ورفع جميع المفاتيح العشوائية الموجودة على أعمدة الكهرباء غير القانونية وتسبب خطورة على المواطنين.

كما تابع أعمال الصيانة وإنارة مدخل القرى والتوابع بقرى محلة دياى، كفر مجر، محلة أبو على، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبو مندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفر العرب ومازال العمل مستمراً.

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