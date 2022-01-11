الخطيب يحذر موسيماني من الصدام مع الجماهير في تصريحاته بعد أزمة كهربا

قال الإعلامي محمد شبانة إن حالة من الغضب سادت داخل أروقة النادي الاهلى بعد تصريح موسيمانى أن إعارة محمود كهربا لاعب الفريق للدوري التركي؛ قرار من مجلس الإدارة وليس بناء على طلبه، وعلم به فور عودته من إجازته بجنوب إفريقيا.

وأوضح شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: " : "كشف مصدر بالنادى الأهلى أن بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادي الاهلي كان على علم تام بإعارة كهربا لنادى هاتاى التركى خاصة أنه لا يعقل أن يرحل لاعب عن الفريق دون علم المدير الفنى".

وواصل: "أضاف المصدر أن موسيمانى كان على علم بكافة التفاصيل الخاصة بإعارة كهربا ولم يتم حسم الأمر إلا بعد عودته من الإجازة وأن ما صرح به مجرد محاولة لامتصاص ثورة غضب الجماهير بعد انتقاده علي تعنته ضد كهربا" .

وتابع: "أشار المصدر أن الخطيب حذر المدير الفني من تلك التصريحات التي تهدف إلي وجود شرخ بين الإدارة والجماهير وتهربه من المسئولية وشدد بيبو علي ضرورة التزام الصمت في أي مشكلة تهدد استقرار الفريق أمام الرأي العام أوإلغاء قراره بالظهور لتحليل بطولة إفريقيا".