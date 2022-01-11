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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مناقشة زوجة هشام عشماوي.. الجنايات تنظر اليوم قضية كتائب الفرقان

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

تنظر اليوم الثلاثاء، الدائرة الرابعة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسات محاكمة 5 متهمين من بينهم 4 محبوسين بـ"خلية كتائب الفرقان"، التى أسست بتكليف من الإرهابي هشام عشماوي.

حيث قررت المحكمة في الجلسة الماضية تأجيل القضية لجلسة 11 يناير لمناقشة زوجة هشام عشماوي.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربنى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وسكرتارية أحمد مصطفي.

وضمت الدعوى التى تحمل 364 أمن دولة عليا، 5 متهمين وهم عبد الله عامر عثمان مؤسس التنظيم، محمد احمد مصطفى "عضو التنظيم" محبوس، محمود ممدوح فؤاد عضو التنظيم "محبوس"، محمد أحمد "عضو التنظيم" هارب، والمتهم الخامس زوج أخت هشام عشماوى أحمد محمد توفيق "محبوس".

وجاء فى أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى ذ8 مايو 2017، أسس المتهم الأول عبد الله عامر خلية كتائب الفرقان بتكليف من الإرهابي هشام عشماوى بعد أن انفصل "عشماوى" عن أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة.

ووجه للمتهمين تنفيذ العديد من العمليات العدائية، ووجه للمتهم الخامس أحمد محمد توفيق "محبوس"، زوج أخت هشام عشماوى تهم تمويل جماعة إرهابية والانضمام لتلك الجماعة.

الجنايات المستشار محمد السعيد الشربيني أخبار المحاكمات خلية كتائب الفرقان هشام عشماوي

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