4 فتيات وشابين.. الضفادع البشرية تبحث عن المفقودين في حادث سقوط سيارة في النيل بالجيزة| صور

كشفت مصادر أمنية، أن عمليات البحث ما زالت جارية في موقع سقوط سيارة ربع نقل مع على معدية في نهر النيل بمنطقة منشأة القناطر في الجيزة.

وأشارت المصادر، إلى أن التحريات أكدت وجود 4 فتيات وشابين مفقودين أسفل المياه حتى الأن وجاري البحث عنهم لإنتشالهم من المياه.

تشييع جنازة ضحايا غرق سيارة نهر النيل في منشأة القناطر

ووسط حالة من الحزن الشديد شيع أهالي محافظة المنوفية جثامين ضحايا حادث غرق السيارة في نهر النيل بعد ساعات من إنتشال جثامينهم من داخل المياه، وأكد مشيعي الجنازة على أن الفتاة تذهب للعمل للمساعدة في تجهيز إحتياجات عُرسها.

النيابة العامة تحقق في غرق سيارة نقل بمنشأة القناطر

فيما تلقت النيابة العامة مساء أمس الاثنين الموافق العاشر من شهر يناير الجاري إخطارًا بغرق سيارة نقل بمياه نهر النيل ناحية قرية القطا بمنشأة القناطر، وكان على متنها أربعة وعشرون عاملًا ما بين أطفال وبالغين، إذ كانوا في طريق عودتهم من مزرعة يعملون بها فصعد قائد السيارة معبر غير مرخص فوق مياه النهر (معديَّة) ولم يتمكن من السيطرة على السيارة فسقطت بالمياه، وأسفر الحادث عن وفاة اثنيْن من مستقليها، وفَقْد ثمانية آخرين مازال البحث عنهم جاريًا، بينما انتُشِل أربعة عشر أحياء.

ضبط قائد السيارة و3 من العاملين في المعدية

وتم القبض على قائد السيارة وثلاثة من العاملين بالمعبر غير المرخص، وجارٍ ضبط مالكه، وكان فريق من النيابة العامة قد انتقل إلى موقع الحادث لمعاينته ومناظرة الجثمانيْن، واستدعت النيابة العامة الناجين لسماع شهادتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.

انتشال سيارة الموت من نهر النيل.. والبحث عن المفقودين

انتشلت الأجهزة الأمنية في الجيزة، السيارة التي سقطت في نهر النيل من أعلى معدية بمنطقة منشأة القناطر، وتستكمل الأجهزة المعنية في الجيزة عمليات البحث عن 6 ضحايا مفقودين في الحادث.

فيما وصل اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إلي موقع حادث سقوط سيارة ربع نقل من معدية في نهر النيل بمنطقة منشأة القناطر،

وكانت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، أنقذت ١٥ طفلا عقب سقوط سيارة ربع نقل تقل ٢٣ منهم من أعلى معدية في نهر النيل بمنشأة القناطر، وتستمر قوات الانقاذ النهري في عمليات البحث عن ٦ مفقودين عقب انتشال جثتين لقيا مصرعهما غرقا فور سقوط السيارة.

تفاصيل غرق سيارة ربع نقل في نهر النيل بـ الجيزة

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل جديدة في غرق سيارة ربع نقل سقطت من اعلى معدية بنهر النيل في قرية القطا بمنشأة القناطر، وأشارت التحريات بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع اكتوبر ان السيارة كانت نقل ٢٣ طفل ١٠ فتيات و١٣ صبي عائدين من مزرعة دواجن يعملون بها لجمع البيض وأثناء صعود السيارة اعلى المعدية لم يتحكم قائدها في الفرامل وسقطت من الجهة الأخرى بالمياه.

وأضافت التحريات برئاسة العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر والمقدم مجدى موسى وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر ان الاطفال من عزبة جمال الفرنساوي بقرية ايطاليا محافظة المنوفية ويذهبون يوميا للمزرعة في السيارة التي تعود لاقلالهم واعادتهم مرة اخرى لمنازلهم وقالت التحريات إن قوات الإنقاذ النهري تمكنت من انتشال جثتين فقط من بين المفقودين بينما يتم البحث عن الباقين لعبور بعضهم للبر الآخر من النيل في المنوفية.

سقوط سيارة من على معدية في نهر النيل بـ الجيزة

وشهدت مدينة منشأة القناطر حادث مؤسف عقب سقوط سيارة ربع نقل تقل عمال مزارعين بنهر النيل من معدية خاصة بفرع رشيد.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بسقوط سيارة من معدية، وجه اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال لمسرح الحادث والدفع بقوات الإنقاذ النهرى والحماية المدنية بالاوناش لرفع السيارة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث بالجيزة والإنقاذ الى المكان للبحث عن أي ناجين من الحادث.

ونجح رجال الضفادع البشرية في انتشال جثتين حتى الآن بينما يتم البحث عن اخرين حيث أفادت التحريات الأولية بوجود أكثر من ٢٠ عامل على السيارة، وأشارت التحريات أن السيارة كانت في إتجاهها للبر الآخر إتجاه محافظة المنوفية ومازالت عمليات البحث مستمرة للبحث عن ناجين وانتشال جثث الغرقى.