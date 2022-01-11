طارق صبري لمتابعيه في أحدث ظهور: كن أنت التغيير

شارك الفنان،طارق صبري،جمهوره،بأحدث ظهور له،ونشر صورة جديدة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام,

وكتب صبري معلقا من خلال صورته:(كن أنت التغيير الذي ترغب في رؤيته في العالم).



وكان الفنان طارق صبري صرح بأن أكثر حكمة يؤمن بها هي "حب ما تعمل حتى تحب ما تعمل"، لافتا إلى أنه لم يندم مطلقا على أي قرار يأخذه، خاصة أنه يرى أنها من الممكن أن تصل لأشياء لأخرى.



وأضاف طارق صبري، خلال استضافته ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية DMC، أنه لا يرى أى ضرورة للندم، خاصة أنه يرى أن الاختيار الثانى منحه وشيء أفضل، وليس هناك داعٍ للتفكير فيما مضى أو الندم.



وأشار إلى أن العزوبية ليست أفضل شيء، وتكوين الأسرة والزواج وإنجاب الأطفال قاعدة أساسية والاستقرار أفضل قرار يأخذه الشخص، لافتا إلى أنه يجهز لعمل درامى قادم.



ولفت طارق صبري إلى أن تقديم البرامج جاء بالصدفة البحتة وكان وقتها مهندسا تنفيذيا بأحد البرامج الإعلامية، وتصادف وقتئذ عدم حضور مقدم البرنامج ليقوم بتجربة الأداء التليفزيونى وفن تقديم الأداء ثم التحق بعد ذلك بمعهد الفنون المسرحية ودرس التمثيل، خصوصا وأنه يهوى التمثيل منذ طفولته.

وأوضح أنه سبق وجسد شخصية الصعيدي في عدد من الأعمال الفنية، مشيرا إلى أنه من الصعب أن يتنقل الممثل إلى بيئة صعيدية ليعيش الأجواء ويتعلم.