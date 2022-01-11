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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف الكويت تبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاح منتدى الشباب بشرم الشيخ

الرئيس السيسي خلال
الرئيس السيسي خلال منتدي شباب العالم

 أبرزت الصحف الكويتية، الصادرة اليوم الثلاثاء، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه لمنتدى الشباب بمدينة شرم الشيخ في نسخته الرابعة.


ففي صحيفة (الأنباء) الكويتية وتحت عنوان "افتتح منتدى شباب العالم بحضور الرئيس الفلسطيني ورئيس وزراء لبنان وولي عهد الأردن.. السيسي يدعو العالم إلى تجاوز تحديات البقاء وإنهاء الأزمات" ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسي دعا دول العالم إلى العمل معا على تجاوز تحديات البقاء وإنهاء الأزمات الراهنة، من أجل الإنسانية وإحلال السلام، معتبرا أن إخلاص النوايا هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراعات وإدارة الاختلاف في العالم.


وفي صحيفة (الجريدة) الكويتية وتحت عنوان "السيسي يفتتح منتدى الشباب ويدعو لتكاتف دولي لمواجهة كورونا" كتبت الصحيفة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلق أمس، النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، تحت شعار “العودة معا” في إشارة إلى عودته في نسخته الرابعة بعد توقفه بسبب تداعيات فيروس كورونا.


وأوضحت أن الرئيس السيسي ركز -في كلمته خلال الافتتاح ومداخلاته في جلسات اليوم الأول- على ضرورة تكاتف دول العالم في مواجهة جائحة كورونا، وأكد أن الإنسانية ليس لها من سبيل لتجاوز تحديات بقائها وأزمتها الراهنة سوى إخلاص النوايا وإنهاء الصراعات، وأشار إلى أن كورونا يمثل محنة تتولد منها منح كثيرة.


من ناحية أخرى، نشرت صحيفة (القبس) الكويتية تحت عنوان "مصادر حكومية: التزموا.. سنعبر الموجة خلال أسابيع" حول قفزة إصابات كورونا في الأيام الماضية، مشددة على العودة إلى التشدد مجددا في الإجراءات الصحية لوقف تفشي الوباء، حيث اعتمد مجلس الوزراء، جملة من القرارات، منها تحديد نسبة عدد العاملين في الجهات الحكومية بما لا يتجاوز %50 ابتداء من غد الأربعاء وحتى إشعار آخر.
 

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الكويت شرم الشيخ الرئيس السيسي فيروس كورونا منتدى شباب العالم رئيس وزراء لبنان

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