روسيا ترسل قوات حفظ سلام إلى كازاخستان وبايدن يتهم ترامب بنشر أكاذيب حول انتخابات 2020.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر تسجل 840 إصابة جديدة بكورونا و19 وفاة

مقتل 3 لاجئين في غارة جوية على تيجراي

أمريكا تعين مبعوثا جديدا للتعامل مع أزمتي السودان وأثيوبيا

سفير السعودية في لبنان: أنشطة حزب الله العسكرية تهدد الأمن القومي العربي

ترامب: خطاب بايدن عن الكابيتول مسرحية سياسية لصرف الأنظار عن فشله

كازاخستان.. مقتل 18 من قوات الأمن وإصابة أكثر من 700 جراء أعمال الشغب

إصابة وزير الصحة الكويتي خالد السعيد بكورونا

سلطت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت "الراي" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 840 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 وفاة أمس الخميس، وذلك مقارنة مع 803 إصابات و27 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة حسام عبد الغفار في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 390294 من ضمنهم 324425 حالة تم شفاؤها، و21882 حالة وفاة".

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الأنباء" إن السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري، قال إن تنظيم حزب الله، ينتهج سلوكا عسكريا إقليميا يهدد الأمن القومي العربي، مضيفًا: "نأمل أن لا يتحول لبنان إلى ساحة لمهاجمة الدول العربية ومصالحها وتنفيذ أجندات الدول والتنظيمات والجماعات الإرهابية المناوئة لها".

ودعا بخاري الحكومة اللبنانية إلى "وقف الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية التي تمس سيادة المملكة ودول الخليج وأمنها واستقرارها والتي تنطلق من لبنان".

وقالت "الأنباء" إن وزارة الصحة الكويتية أعلنت إصابة وزير الصحة الجديد الدكتور خالد السعيد، بفيروس كورونا، عقب إجرائه صباح الخميس مسحة روتينية أكدت إصابته، عقب أيام من استلامه المنصب الوزاري.



دوليًا، ذكرت "الجريدة" أن ثلاثة لاجئين إريتريين، بينهم طفلان، قتلوا في غارة جوية استهدفت الأربعاء منطقة تيجراي في شمال أثيوبيا، بحسب ما أعلنت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوم الخميس.

وأشارت "الوطن" إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية عينت الدبلوماسي المخضرم ديفيد ساترفيلد، مبعوثا للتعامل مع أزمتي السودان وأثيوبيا، بعد استقالة جيفري فيلتمان.

وقالت "القبس" إن روسيا سترسل قوات حفظ السلام إلى كازاخستان سيبلغ قوامها إجمالا حوالي 2500 فرد، وأنها ستبقى في كازاخستان عدة أيام أو أسابيع.

وقالت "الجريدة" إن 18 من أفراد الأمن في كازاخستان قتلوا وأصيب أكثر من 748 في أعمال الشغب التي تهز كازاخستان، منذ أيام.

وأفادت "الراي" بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن اتهم سلفه دونالد ترامب، بنشر أكاذيب عديدة حول انتخابات 2020، وأنه لم يتقبل الخسارة في الانتخابات وحرض أنصاره على اقتحام مبنى الكونجرس، فيما اعتبر ترامب تصريحات بايدن بأنها مسرحية سياسية لصرف الأنظار عن فشله.

وقال ترامب في بيان له عقب كلمة بايدن، "استخدم اسمي اليوم في محاولة لتعميق الانقسام في الولايات المتحدة. هذه المسرحية السياسية ليست إلا محاولة لصرف الأنظار عن حقيقة أن بايدن فشل بشكل تام وكامل".