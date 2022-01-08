مصر ستصبح أكبر دول العالم في إعادة استخدام المياه.. حكومة اليمن تستعيد بيجان من الحوثي .. أمريكا تؤكد استعداد الناتو للرد بقوة على أي اعتداء روسي على أوكرانيا.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

الري المصرية: مصر ستصبح أكبر دول العالم في إعادة استخدام المياه

السعودية تطلع الجانب الفرنسي بشأن ملابسات حادث رالي داكار

المغرب يجيز الاستعمال الطارئ لـ"مولنوبيرافير" المضاد لكورونا

ألوية العمالقة تمهل الحوثيين 6 ساعات للانسحاب من آخر مديريات شبوة

بلينكن: انسحاب الروس من كازاخستان سيكون "بالغ الصعوبة"

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، قوله إن مصر تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بالمياه في العديد من المحافظات.

وأشار إلى أن الوزارة تقوم بمشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام والجاري إنشاؤها حاليا بطاقة 7.50 مليون م3/يوم، بهدف إستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية بمنطقة غرب الدلتا إعتمادا على مياه الصرف الزراعى المعالجة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الأنباء" أن وزارة الخارجية السعودية إن الجهة المختصة تعمل على التنسيق وإطلاع المختصين من الجانب الفرنسي على نتائج التحقيق والصور والمعلومات والأدلة المتوفرة عن الحادث الذي تعرضت له سيارة فريق العمل المساند لأحد السائقين المشاركين في رالي داكار.

وقالت الخارجية: "إلحاقًا للبيان الصادر بشأن الحادث الذي تعرضت لهُ سيارة فريق العمل المساند لأحد السائقين المشاركين في سباق رالي داكار 2022، وإصابة أحد الركاب من الجنسية الفرنسية؛ والذي تضمن أن نتائج التحقيقات الأولية لم يتبين منها ما يشير إلى وجود شبهة جنائية."

وأشارت "الراي" إلى أن المغرب رخص الاستعمال الاستعجالي لدواء مولنوبيرافير، ليصبح بذلك من ضمن البلدان الأوائل في العالم التي صادقت على هذا الدواء المضاد للفيروسات والمصنع من قبل المختبر الأمريكي "ميرك".

وقالت "القبس" إن محافظ شبوة اليمنية عوض العولقي أعلن استعادة السيطرة على مركز مديرية بيحان في محافظة شبوة، من جماعة الحوثي، بعد يوم من إطلاق "ألوية العمالقة" عملية عسكرية تهدف إلى استعادة المديرية.

وأفادت "الأنباء" بأن ألوية العمالقة، أمهلت عناصر ميليشيات الحوثيين، 6 ساعات، للانسحاب من مديرية عين، آخر المديريات الخاضعة لسيطرتهم في محافظة شبوة بشكل فوري.

دوليًا، قالت "الجريدة" إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال في أعقاب اجتماع لحلف شمال الأطلسي، إن "الحل الدبلوماسي للحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية لا يزال ممكنا وما زال هو الخيار المفضل، لكن الحلف مستعد للرد بقوة على أي عدوان روسي".

ونقلت "الراي" عن بلينكن قوله في سياق آخر، إن كازاخستان ستجد صعوبة كبرى في الحد من النفوذ الروسي، بعدما طلبت من موسكو نشر قوات على أراضيها لاحتواء الاضطرابات المستمرة.