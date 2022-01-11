موعد مباراة مصر ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

يستهل منتخب مصر مشواره في بطولة أمم إفريقيا 2021، اليوم الثلاثاء، بمواجهة منتخب نيجيريا، على ملعب رومدي أدجيا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة:

تقام مباراة مصر ونيجيريا في تمام السادسة مساء “بتوقيت القاهرة”، وتنقل على العديد من القنوات المشفرة، أبرزها قناتي beIN Sports HD 1 Max و beIN Sports HD 2 Max، بتعليق أحمد الطيب.

مصر ضد نيجيريا:

يسعى منتخب مصر بقيادة مديره الفني كارلوس كيروش لتحقيق الفوز على نيجيريا في مباراة اليوم، وقطع أول خطوة نحو حلم التتويج بلقب أمم إفريقيا 2021.

وقال كيروش خلال المؤتمر الصحفي لمباراة النسور:" كل الأمور على ما يرام داخل المنتخب والجميع جاهز لمواجهة نيجيريا ونسعى للفوز وتقديم كرة قدم ممتعة ".

تابع:" من الجيد أن نبدأ مشوارنا في بطولة أمم إفريقيا بمواجهة منتخب قوي مثل نيجيريا".

تابع كيروش:" طموحنا بسيط للغاية وهو تحقيق الفوز في جميع مباريات البطولة".

وستكون هذه هي التجربة الثانية لكيروش بكأس الأمم الأفريقية، بعدما ظهر لأول مرة في البطولة القارية قبل 20 عاما مع منتخب جنوب أفريقيا بنسخة المسابقة عام 2002، حيث تصدر مجموعته بالدور الأول، التي ضمت غانا والمغرب وبوركينا فاسو، لكنه ودع المسابقة من دور الثمانية، بالخسارة 0 / 2 أمام المنتخب المالي.

على الجانب الآخر، يطمح منتخب نيجيريا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفراعنة، للحفاظ على كامل فرصه في تخطي دور المجموعات.

يذكر أن آخر مباراة رسمية جمعت مصر والكاميرون، كانت في تصفيات أمم إفريقيا 2017، وانتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد، سجله رمضان صبحي.

ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من بطولة أمم إفريقيا السودان مع غينيا بيساو في تمام التاسعة مساء.