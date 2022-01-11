تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا اليوم في أمم إفريقيا 2021

قال الإعلامي محمد شبانة إن مباراة منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، اليوم الثلاثاء، أمام منتخب نيجيريا في بطولة كأس الأمم الإفريقية، أولى مباريات المنتخب في البطولة، تعد من أهم المباريات للمنتخب.

وتابع شبانه ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: "أهمية هذه المباراة ترجع إلى أنها ضربة البداية للمنتخب في البطولة وفي حالة الفوز؛ تجعل المنتخب في صدارة المجموعة وتسهل من مهمته لمواجته التالية بالإضافة إلى منح ثقة ضخمة للاعبين خلال البطولة ورسالة قوية للمنتخبات الكبيرة بالبطولة "

وأضاف شبانة: "ينفرد "بوكس تو بوكس" بتشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا وهو: "محمد الشناوي وأكرم توفيق وأحمد فتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وحمدي فتحي و النني وعبدالله السعيد ومحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد".