سفير مصر بالكاميرون: المنتخب يرغب في الفوز على نيجيريا..وتواصلت مع طائرة المشجعين

قال مدحت المليجي سفير مصر بالكاميرون أن المنتخب الوطني يستعد بقوة لمواجهة منتخب نيجيريا ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتى تقام فى الكاميرون خلال الفترة الحالية.

وقال مدحت المليجي فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" منتخب مصر لديه رغبة قوية من أجل الفوز أمام منتخب نيجيريا من أجل الصعود للدور القادم ، وشاهدت اليوم التدريب وأري أن هناك رغبة قوية فى الفوز أمام منتخب نيجيريا والتركيز قوي للغاية".

واضاف:" تواصلت مع المسؤولين بعد معرفة أن هناك طائرة تقل مشجعين من أجل مساندة المنتخب الوطني أمام الكاميرون وكل شئ على ما يرام.