إيمانويل أمونيكي: مباراة مصر ونيجيريا ستكون صعبة.. كيروش مدرب رائع.. وتدريب الزمالك حلمي ( حوار)

يستعد منتخب مصر لمواجهة نيجيريا، اليوم الثلاثاء، في مستهل مشوار الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية.

مباراة مصر ونيجيريا دائمًا ما كانت تحمل طابع الإثارة والندية، فهما من أفضل المنتخبات في القارة السمراء، وبلا شك مباراة اليوم ستحمل كعادتها إثارة منتظرة.

إن ذُكر اللاعبون النيجيريون، فأول من يخطر على بال المصريين هو بالطبع إيمانويل أمونيكي، كيف لا وهو واحد من أساطير نادي الزمالك على مر التاريخ، والذي قادهم لتحقيق بطولة الدوري مرتين، ليلفت أنظار العملاق البرتغالي سبورتينج لشبونة، والذي كان يدربه مدرب المنتخب الحالي كارلوس كيروش، ويبدع منه، لينتقل لصفوف برشلونة الإسباني، ويستمر معه 4 مواسم، حقق فيها لقب بطولة الدوري الإسباني.

أمونيكي مع الزمالك

أمونيكي كان أسطورة نيجيرية ولا أحد يختلف على ذلك، فهو من قادهم لتحقيق الميدالية الذهبية التاريخية في أولمبياد أتالانتا 1996، وأمم أفريقيا عام 1994، إضافة لتأهله معهم لكأس العالم في ذات السنة.

أمونيكي أيضًا حصل على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا من الاتحاد الإفريقي عام 1994، ومن هيئة الإذاعة البريطانية عام 1996، فنحن هنا نتحدث عن أسطورة أفريقية، بدأت مسيرتها من مصر، وتحديدًا مع نادي الزمالك.

حاورنا إيمانويل أمونيكي للحديث عن المباراة المرتقبة بين مصر ونيجيريا وبالطبع حديث خاص عن نادي الزمالك، وإليكم نص الحوار.

ما هي توقعاتك لمباراة اليوم بين مصر ونيجيريا؟

توقعاتي هو أن المباراة ستكون مثيرة وصعبة بين المنتخبين، بخلاف ذلك لا يمكن التوقع بالنتيجة، في هذه المباريات نحن نعرف التاريخ بين هذين المنتخبين، لذا فنحن نتوقع أن نرى مباراة جيدة، وهذه توقعاتي للمباراة.

ما توقعاتك لمنتخبي مصر ونيجيريا بشكل عام؟

أعتقد أن كلا الفريقين يملكان الفرصة لتحقيق البطولة، ولكن ذلك يعتمد على خططهما وطريقة لعبهما، ويعتمد أيضًا على مدى تقدمهما وتطورهما في البطولة، ولكن كما تعرف فإن مصر ونيجيريا منتخبان لديهما باع وتاريخ عندما يتعلق الأمر بكأس الأمم الأفريقية، ودائمًا يتنافسان على اللقب.

ما رأيك في منتخب مصر تحت قيادة كارلوس كيروش؟

منتخب مصر رائع كالعادة، وهو دائمًا من المرشحين للفوز باللقب، أتمنى الأفضل لـ كارلوس كيورش، كان مدربي في فريق سبورتينج لشبونة، هو مدرب جيد جدًا ورائع، وأنا سعيد كونه مديرًا فنيًا لمنتخب مصر، لذا أتمنى له كل التوفيق وأتمنى أن يحقق نجاحًا كبيرًا في تلك البطولة.

ما رأيك في محمد صلاح؟ بعد أن تواجد في القائمة النهائية لجوائز ذا بيست.. هل هو أفضل لاعب في العالم؟

محمد صلاح بلا شك هو أحد أفضل اللاعبين في العالم، والشيء الجيد أنه لاعب مصري ومن أفريقيا، لا يوجد شك حول كونه أحد أفضل اللاعبين في العالم، لدينا لاعبون كُثر يؤدون بشكل رائع، لكن محمد صلاح هو واحد من أكثر اللاعبين المدهشين في العالم في الوقت الحالي، وأنا سعيد كونه لاعبًا أفريقيًا ويقدم ذلك المستوى المذهل.

ما رأيك في قائمة نيجيريا والتي شهدت غياب نجمين بارزين ألا وهما أوسيمين ودينيس؟

أوسيمين غاب بسبب الإصابة، ولا أعرف لماذا دينيس لم يأت لمنتخبنا، موقفه صعب مع ناديه، ولكن بالطبع لدينا هؤلاء اللاعبين في القائمة وهم لاعبون جيدون، وأتمنى أن يستطيعوا أن يستغلوا الفرص، وأن يكونوا قادرين على تحقيق أشياء إيجابية للفريق.

فزت بكأس الأمم الأفريقية 1994 ، ماذا يعني لك الفوز بهذه البطولة؟

احتجنا للفوز بكأس أمم أفريقيا 1994، كانت لحظة خاصة، وكانت فرصة عظيمة.. الفوز بها امتياز رائع، أعتقد أن كل اللاعبين الأفارقة يحبون أن يلعبوا في كأس الأمم الأفريقية وأن يفوزوا بها، وبالنسبة لي تحقيق اللقب في عام 1994، كانت خطوة كبيرة جدًا في مسيرتي.

ما هي اللحظة المفضلة لديك مع منتخب نيجيريا؟

لقد حظيت بالفرصة والامتياز باللعب لنيجيريا، وكنت قادرًا على تمثيل نيجيريا واستمتعت بكل لحظة في ذلك، وأنا سعيد كوني لعبت لصالح منتخب بلادي نيجيريا، وأنا سعيد أنه في تلك الفترة كنت قادرًا على تحقيق عديد من الإنجازات والنجاحات معهم.. كنا قادرين على تحقيق التأهل لكأس العالم، والفوز بذهبية دورة الألعاب الأولمبية، وكأس الأمم الأفريقية، كانت رحلة مهمة وأنا ممتن أن نيجيريا منحتني الفرصة لخدمتها.

أمونيكي مع نيجيريا

كلاعب سابق في برشلونة ، كيف ترى رحيل ميسي؟ وكيف ترى الوضع الحالي للفريق؟ ما الحل لإعادة برشلونة كواحد من أفضل الفرق في العالم؟

برشلونة يمكنه دائما أن يكون واحدا من الأفضل في العالم، لأنهم من أكبر الأندية في العالم، بالطبع أجيال تأتي وأجيال تذهب، حقبة ميسي انتهت وميسي رحل عن برشلونة، والآن برشلونة في مرحلة إعادة بناء الفريق باللاعبين الصغار والشباب، وهم يقومون بقصارى جهدهم لإعادة الفريق مرة أخرى للقمة، ونحن جميعًا نتطلع للمستقبل القريب ورؤية ذلك ممكنًا.

أمونيكي مع برشلونة

نادي الزمالك احتفل بتأسيسه منذ 111 عامًا منذ بضعة أيام.. ما رسالتك للنادي وجمهوره بخصوص تلك المناسبة؟

أتمنى للنادي أيامًا وأعوامًا رائعة، وأتمنى ذلك للجمهور، الذي كان دائمًا وفيًا للنادي، أتمنى لهم كل ما هو أفضل، وأتمنى للنادي تحقيق مزيد من النجاحات، أتمنى لهم مزيدًا من البطولات ومزيدًا من المجد، وأن يستمروا في المُضي قدمًا في الطريق الصحيح.

كنت المدير الفني السابق لمصر المقاصة ، هل تلقيت أي عرض للعودة للزمالك كمدير فني أو أي منصب آخر؟

لم أتلقى أي عروض لتدريب الزمالك، لكنني أتمنى أن يحدث ذلك يومًا ما وأن أكون المدير الفني للزمالك، لأن الزمالك هو فيقي، هو النادي الذي أحبه، والذي قضيت فيه وقت من مسيرتي كلاعب، وأعطيته كل شيء، والآن أتمنى يومًا ما أن أحظى بفرصة تدريب الزمالك، سيكون حلمًا يتحقق بالنسبة لي، اللعب للزمالك وتدريب الفريق بعد ذلك.. أتمنى أن يحدث ذلك في يومًا من الأيام.. إنه حلمي.

من كان أفضل لاعب لعبت معه في الزمالك؟

في فترتي مع الزمالك في مصر، أعتقد أنه كان امتيازًا خاصًا بالنسبة لي أن ألعب مع لاعبين عظماء، عدد كبير منهم يمكنني ذكرهم، في النهاية حققنا الكثير من الكؤوس والبطولات للزمالك، لذلك بالنسبة لي، لا يتعلق الأمر فقط باختيار لاعب واحد، لأن كل اللاعبين كانوا رائعين في كل مركز من حراسة المرمى إلى رأس الحربة، كنا مثل العائلة نمتدح ونثني على بعضنا، وكنا نحاول تحقيق شيء ما للنادي والجمهور، كان لي شرف اللعب مع هؤلاء اللاعبين وهذا الفريق، وأنا سعيد لأننا تمكنا من تحقيق العديد من الأشياء الإيجابية والرائعة لنادي الزمالك وجمهوره.