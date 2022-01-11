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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عائشة بن أحمد ومراد مكرم يخطفان الأنظار عبر إنستجرام

عائشة بن احمد و مراد
عائشة بن احمد و مراد مكرم

شاركت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد ، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وظهرت عائشة بن أحمد بصحبة الفنان مراد مكرم، مما اثارت إعجاب متابعيها.

 

وتنتظر الفنانة عائشة بن أحمد ، مسلسل عرض مسلسل "وعد إبليس" للنجم عمرو يوسف، وتجسد عائشة دور زوجة عمرو يوسف، ويجمع بينهما العديد من المواقف في إطار رومانسي، ويعد المسلسل أول أعمال الفنان عمرو يوسف في عالم المنصات، ويضم المسلسل 6 حلقات فقط، مسلسل "وعد ابليس" كان يحمل اسم "العقد"، وتم تغييره للاسم الحالى، ويجسد عمرو يوسف، ضمن أحداث العمل شخصية رجل يتحالف مع الشيطان في إطار من الإثارة والغموض، ويتكتم صناعه على الأبطال الذين يشاركون فى المسلسل.


وكان آخر ظهور للفنانة عائشة بن أحمد ، في مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، محمد التاجى، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.

عائشة بن احمد التواصل الاجتماعي انستجرام أحدث ظهور مراد مكرم الفن

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