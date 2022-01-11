سقوط 17 قتيلا أغلبهم من النساء جراء غارة جوية للجيش الإثيوبي بتيجراي

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، نقلا عن موظفي الإغاثة وشهود العيان ، بسقوط 17 قتيلا أغلبهم من النساء ، كما سقطت عشرات الجرحى، جراء غارة جوية شنها الجيش الإثيوبي في بلدة ماي تسيبري بإقليم تيجراي.

وبحسب الوكالة، لم يرد أي من الكولونيل جيتنت أداني المتحدث باسم الجيش الإثيوبي، وليجيسي تولو المتحدث باسم الحكومة ، على طلب للتعليق على هذا النبأ.

وسبق أن نفت الحكومة استهداف المدنيين في الصراع الذي بدأ قبل 14 شهرا مع قوات تيجراي المتمردة.

وأعلنت الأمم المتحدة، الأحد الماضي، تعليق المساعدات الإنسانية في إقليم تيجراي شمال إثيوبيا، بعد غارة جوية للجيش الإثيوبي استهدفت مخيما للنازحين.

وقالت وكالة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة، إن وكالات الإغاثة أوقفت عملها في منطقة تيجراي، بعد غارة جوية مميتة على مخيم للنازحين، في ظل الصراع المستمر في إثيوبيا منذ أكثر من عام، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في بيان أن الهجوم الذي وقع منتصف ليل الجمعة، في بلدة ديديبت شمال غربي تيجراي " وتسبب في سقوط عشرات المدنيين بينهم قتلى" ، حسب معلوماته الأولية.