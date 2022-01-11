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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سقوط 17 قتيلا أغلبهم من النساء جراء غارة جوية للجيش الإثيوبي بتيجراي

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، نقلا عن موظفي الإغاثة وشهود العيان ، بسقوط 17 قتيلا أغلبهم من النساء ، كما سقطت عشرات الجرحى، جراء غارة جوية شنها الجيش الإثيوبي في بلدة ماي تسيبري بإقليم تيجراي.

 

وبحسب الوكالة، لم يرد أي من الكولونيل جيتنت أداني المتحدث باسم الجيش الإثيوبي، وليجيسي تولو المتحدث باسم الحكومة ، على طلب للتعليق على هذا النبأ.

 

وسبق أن نفت الحكومة استهداف المدنيين في الصراع الذي بدأ قبل 14 شهرا مع قوات تيجراي المتمردة.

بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن غارات إثيوبية علي إقليم تيجراي

قرار عاجل من الأمم المتحدة بعد غارات إثيوبية على إقليم تيجراي

وأعلنت الأمم المتحدة، الأحد الماضي، تعليق المساعدات الإنسانية في إقليم تيجراي شمال إثيوبيا، بعد غارة جوية للجيش الإثيوبي استهدفت مخيما للنازحين.

 

وقالت وكالة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة، إن وكالات الإغاثة أوقفت عملها في منطقة تيجراي، بعد غارة جوية مميتة على مخيم للنازحين، في ظل الصراع المستمر في إثيوبيا منذ أكثر من عام، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

 

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في بيان أن الهجوم الذي وقع منتصف ليل الجمعة، في بلدة ديديبت شمال غربي تيجراي " وتسبب في سقوط عشرات المدنيين بينهم قتلى" ، حسب معلوماته الأولية.

الجيش الإثيوبي تيجراي قتيلا النساء غارة جوية الحكومة

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