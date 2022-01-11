بونجاح بديلا.. بلماضي يعلن تشكيل الجزائر أمام سيراليون في أمم إفريقيا

أعلن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، التشكيل الأساسي لمواجهة سيراليون، المقرر لها في تمام الثالثة عصرا على ملعب جابوما، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، من مسابقة أمم إفريقيا 2022 التي تقام في الكاميرون.

وشهد تشكيل منتخب الجزائر تواجد بغداد بونجاح على دكة البدلاء.

وجاء تشكيل منتخب الجزائر كالتالي:

حراسة المرمى: رايس مبولحي

خط الدفاع : يوسف عطال - عيسى ماندي - عبد القادر بدران - رامي بن سبعيني.

خط الوسط: هاريس بلقبلة - ياسين براهيمي - يوسف بلايلي.

الهجوم: رياض محرز - أسلام سليماني - سفيان فيجولي

الجزائر ضد سيراليون:

يسعى منتخب الجزائر بقيادة مديره الفني جمال بلماضي، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وقطع أول خطوة نحو حلم الاحتفاظ بلقب أمم إفريقيا.

وتوج منتخب الجزائر بالنسخة الأخيرة من بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت في مصر 2019، حيث فاز على السنغال بهدف دون رد، في المباراة النهائية.

وعلى الجانب الآخر، يطمح منتخب سيراليون في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بخطف نقطة من الجزائر في لقاء اليوم.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن دور المجموعات، من بطولة أمم إفريقيا، منتخب مصر مع نيجيريا في تمام السادسة مساء، والسودان مغ غينيا بيساو في تمام التاسعة مساء.