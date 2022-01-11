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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنيدى يداعب محمد صلاح بصورة قبل مواجهة مصر ونيجيريا.. شاهد

هنيدى وصلاح
هنيدى وصلاح

نشر الفنان محمد هنيدي، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة له من فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، للمقارنة بلوك لاعب كرة القدم العالمى محمد صلاح، فى أحدث جلسة تصوير له لصالح إحدى المجلات العالمية .

ونشر محمد هنيدى صورة تظهر تشابه ملابسه وملابس محمد صلاح من خلال حسابه وعلق عليها :" هنيدى 1.. صلاح 0 ".

هنيدى وصلاح

هنيدى يعلق على حصار جمهور الكاميرون لـ فندق المنتخب

وأثار وصول  محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي رفقة بعثة منتخب مصر إلي الكاميرون، جنون سكان مدينة جاروا مقر إقامة الفراعنة الذين يستعدون لخوض منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا في نسخته الـ 33.

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تصريحات محمد صلاح.. استشاري نفسي: تدل على ذكائه وتساعد اللاعبين على التحفز

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محمد هنيدى: حصار جمهور الكاميرون لفندق إقامة محمد صلاح يخلى أى مصرى فخور

وشهد محيط فندق إقامة منتخب مصر، زحاما شديدا من الجماهير الكاميرونية لمشاهدة محمد صلاح.

وعلق الفنان محمد هنيدى على صور حصار جمهور الكاميرون لفندق المنتخب قائلا :" لك أن تتخيل في دولة فقيرة بعيدة عن أغلب العالم .. والجمهور يفضل بالساعات منتظر يشوفه أو ياخد صورة معاه ."

وأضاف هنيدى :" يخلي اي مصري وعربي فخور باللي وصل ليه صلاح .. ويحفز اى حد انه ممكن يحقق اي حاجة مهما كانت".

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