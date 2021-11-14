بملابس الإسعاف.. هنيدي ومنى زكي وحلاوة في كواليس فيلم الجواهرجي



نشر الفنان أحمد حلاوة صورة جديدة له من كواليس فيلمه الجديد الذي يحمل اسم الجواهرجي، ويلعب بطولته الفنان محمد هنيدي ومنى زكي.



وظهر أحمد حلاوة بملابس رجال الإسعاف،

في صورة تجمعه بالنجمة منى زكي والفنان محمد هنيدي، وذلك عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، معلقًا: "استراحة خلال تصوير فيلم الجواهرجي، إخراج إسلام خيري"



يشارك بفيلم الجواهرجي العديد من الفنانين مع هنيدي ومنى زكي وأحمد حلاوة، منهم الفنان أحمد صلاح حسني ولبلبة وتارا عماد وريم مصطفى وعارفة عبد الرسول، والفيلم من تأليف عمر طاهر، وتحت قيادة المخرج إسلام خيري.