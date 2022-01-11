طلب إحاطة لمجلس الوزراء.. هناء سرور تتفقد موقع غرق سيارة معدية القطا

زارت اليوم الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب موقع حادث غرق سيارة نصف نقل كان يستقلها 23 شاب وفتاة سقطت بهم داخل النيل اثناء وجودها بـ معدية القطا بين محافظتى المنوفية والجيزة.

وحرصت النائبة هناء سرور على تقديم واجب العزاء والمواساة لاهالى عزبة التفتيش التابعة لمركز أشمون، مؤكدة انه تم انتشال ٦ جثث حتى الآن بفضل جهود رجال الإنقاذ النهرى وانقاذ ١٤ آخرين وجارى البحث عن مفقودين آخرين.

وتابعت النائبة هناء سرور، بصحبة النائب صابر عبدالقوي و النائب أحمد الشراني عضو مجلس الشيوخ والنائب علاء ناجي عضو مجلس النواب بمحافظة الجيزة، آخر تطورات استخراج تصاريح الدفن للضحايا وانتشال باقي الجثامين.

وتقدمت النائبة هناء سرور بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بشأن تراخيص وضوابط وأمن وسلامة المعديات النهرية.

وأكدت سرور على ضرورة وقف جميع المعديات غير المرخصة ووضع ضوابط صارمة لترخيص تلك المعديات مما يحقق أمن وسلامة المواطنين والممتلكات، مشيرة إلى ضرورة وجود تأمين على الحياة لصالح المواطنين عن طريق إحدى شركات التأمين الكبرى.

وطالبت النائبة هناء سرور بسرعة إنشاء كوبري علوي على نهر النيل بهذه المنطقة التي شهدت الحادث نظرا لتوافد عشرات الشباب يوميا للعمل بين محافظتي المنوفية والجيزة.