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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

بالتعاون مع وزارة التعليم.. دوري مستقبل وطن لأوائل الطلبة يختتم فعالياته بالإسكندرية

ختام دوري مستقبل
ختام دوري مستقبل وطن في الجمرك

اختُتمت فعاليات دوري مستقبل وطن لأوائل الطلبة، برعاية النائب رزق راغب ضيف الله أمين الحزب في الإسكندرية، على مستوى جميع الإدارات التعليمية، حيث تأهلت 8 مدارس لكل مرحلة تعليمية إلى مرحلة التصفية النهائية على مستوى المحافظة.

وقال النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب في الإسكندرية، إن المسابقة شهدت إقبالاً كبيرًا من طلاب مدارس الإسكندرية في مختلف المراحل، وهو ما يعبر عن النجاح الكبير للمسابقة التي أطلقها الحزب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وفقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وبرعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب ورئيس مجلس الشيوخ، وتنفيذا لتكليفات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب.

 

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وأشاد النائب رزق راغب ضيف الله، بدور مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، بقيادة الدكتور محمد سعد، وكيل الوزارة، في تنظيم المسابقة، التي نجحت في إحداث حراك تعليمي بمدارس المحافظة، فضلًا عما شهدته المسابقة من منافسة قوية وروح عالية بين الطلاب المشاركين بالمسابقة.

من جانبه قال الدكتور محمد سعد، وكيل الوزارة، إن عدد المدارس التي شاركت في المسابقة بلغ 954 مدرسة بالإدارات التعليمية الثماني، منها 596 مدرسة للمرحلة الابتدائية، و269 مدرسة للمرحلة الإعدادية، و89 مدرسة للمرحلة الثانوية، بمشاركة 9451 طالب بالصفوف النهائية للمراحل التعليمية الثلاث.

وأشار إلى أنه أشرف على المسابقة مديرو عموم الإدارات والموجهون الأوائل والموجه العام لكل مادة بمشاركة موجه عام والموجهين الأوائل للتربية الاجتماعية، ويتخلل فقرات الامتحان بعض الفقرات الفنية والرياضية والموسيقية بمشاركة التوجه العام لكل نشاط.

حضر فعاليات الختام عدد من قيادات الحزب في المحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، إلى جانب عدد من القيادات السياسية والتنفيذية بالإسكندرية، وعدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور.

وعقب حفل الختام، تم تسليم الدروع للقيادات التعليمية في الإدارة ومشرفي المدارس، والموجهين العموم للمواد المختلفة، فضلا عن شهادات التقدير والمكافآت المالية للطلاب الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى لكل مرحلة تعليمية.

يذكر أن المسابقة تعقد في خمس مواد أساسية وتكون نوعية الأسئلة بنمط الاختيار من متعدد ويجيب الطالب عنها تحريريًّا بنفس ورقة الامتحان بالإضافة إلى سؤالين عن المشروعات القومية يتولاها موجه أول التربية الاجتماعية بنسبة 25 % من درجة الامتحان، على أن يتم الاحتفاظ بجميع أوراق الإجابة بمحاضر رسمية بجميع مراحل المسابقة.

الاسكندرية وزير التربية والتعليم طارق شوقي التربية والتعليم مجلس الشيوخ الدكتور طارق شوقي رئيس مجلس الشيوخ تعليم الاسكندرية

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