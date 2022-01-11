أخبار التكنولوجيا.. أفضل طرق لنقل صور سناب شات..وفيفو تطلق رسميا هاتفvivo Y33T

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:
فيفو تطلق رسميا هاتف vivo Y33T بمواصفات متميزة وسعر مناسب
أعلنت شركة فيفو الصينية رسميا إطلاق هاتفها للفئة المتوسطة، vivo Y33T ، بمواصفات متميزة ومعالج من شركة كوالكوم الأمريكية، وكاميرا محسنة بمستشعرات أفضل مع سعر مناسب.
التفاصيل الكاملة لمؤتمر LEAP22 العالمي بالرياض
دعا LEAP، أضخم مؤتمر تقني يشهده العالم في انطلاقته بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في فبراير لعام 2022، الشركات الناشئة العالمية للمنافسة ضمن مسابقة ذا روكِت فيول؛ حيث تستعرض هذه الشركات أحدث ابتكاراتها أمام لجنة تحكيم مرموقة تضم باقةً من مستثمري رأس المال المغامر وغيرهم من المستثمرين العالميين، للفوز بنصيبها من الجائزة النقدية الضخمة التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 600 ألف دولار أمريكي.
أفضل طرق للعب فورتنايت على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية بدون تحميل
تعتبر لعبة الفيديو فورتنايت Fortnite واحدة من أشهر ألعاب الفيديو عبر الإنترنت، حيث تم إصدارها من قبل Epic Games في عام 2017 ، حيث تتوفر اللعبة في ثلاثة إصدارات عند تحميلها كما يمكن لعبها أونلاين على الإنترنت.
هواوي تطلق هاتف P50 Pro بمعالج كوالكوم بالأسواق الأوروبية في هذا الموعد
أعلنت شركة هواوى الصينة، الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها الرائد Huawei P50 Pro ، في عدد من الأسواق الأوربية يوم 26 يناير المقبل، حيث يضم الهاتف واحد من أفضل معالجات شركة كوالكوم الأمريكية.
أفضل طرق نقل صور وذكريات سناب شات من الهاتف إلى الكمبيوتر.. شاهد
يحتفظ الكثير من المستخدمين بمعظم القطات والصور المميزة والخاصة بهم على تطبيق سناب شات في هيئة صور أو ذكريات أو حتى قصص سناب شات المميزة، حيث يعتبر تطبيق سناب شات هو أفضل تطبيق يمكن استخدامه عند الخروج أو القيام برحلات أو تجارب ممتعة في الحياة.
مليون طلب حتى الآن..أوبو تواجه نقصا في طلبات حجز هاتفها Oppo Find N القابل للطي
كشف تقارير أن شركة أوبو الصينية تواجه مشكلة كبيرة مع هاتفها Oppo Find N القابل للطي ، بعد وصول طلبات الحجز المسبق إلي أعداد ضخمة، جعلت الشركة لا تستطيع تلبيتها.