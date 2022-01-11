عدوية شعبان عبد الرحيم: عملت لأخويا بلوك.. ومشاني من البيت علشان الفلوس

وجه عدوية شعبان عبد الرحيم، ابن الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، رسالة إلى أشقاءه بعد أزمة توزيع إرث والده، خلال الفترة الماضية.

وقال عدوية شعبان عبد الرحيم، في مقطع فيديو له، نشره عبر حسابه على موقع الفيديوهات «تيك توك»، «الأخ اللي يمشي أخوه من البيت عشان خاطر الفلوس، يبقى أصله مش جدع.. وأنا خلاص عملت لأخويا، بلوك من قلبي مش التليفون بس.. وأنا أخوك الصغير، وبقولك مش مرضي باللي حصل.. أنا مش عاوز فلوس خلاص".



وحرص صدى البلد على التواصل مع المطرب الشعبي عصام شعبان عبد الرحيم، للرد على ما أثير من أنباء حول خلافاته مع أشقائه على الميراث، ووجود مشكلات في تقسيم التركة فيما بين أبناء شعبولا بعد عام من رحيله.



وقال عصام - نجل شعبولا - في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري: «مفيش أي خلافات بنا والمداخلة دي قديمة من 4 أشهر وتم تداولها في الوقت الحالي لإثارة ضجة على اسم شعبان عبد الرحيم، لكن احنا اخوات وأنا الكبير أهو وبقول أخواتي كلهم جزمتهم فوق راسي».



وتابع عصام -نجل شعبولا- في تصريحاته: «أبونا سابنا مستورين وكل واحد فينا واخد شقة يعيش فيها مسجله باسمه بأوراق رسمية، وكل واحد عارف هو قاعد فين، أما باقي الورث فلم يقسم بسبب تداعيات فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، واحنا زي أي إخوات بيحصل بنا خلاف عادي وبنرجع نتصالح».

وأضاف ابن شعبولا ، قائلًا: «والدي ما ربناش على اننا نكره بعض ولما حصل قدامه موقف وشاف أخين متخانقين مع بعض عيط ووصانا نكون مترابطين مع بعض واحنا ولاد حلال وعمرنا ما نبيع بعض، وبكررها اخواتي كلهم مستعد أشيل جزمتهم فوق راسي عشان أقول للناس اننا واحد ويكفيني شرف حب الناس لأبويا».