عاجل
أخبار التعليم| بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ ألسن عين شمس السبت.. آداب القاهرة تعلن 5 تعليمات مهمة للطلاب خلال الامتحانات ينتج ثلث إنتاج مصر.. تعرف على خطوات إنتاج السكر من القصب داخل مصنع أبو قرقاص|صور صحف الإمارات| السيسي: مصر لن تكون معبراً للمهاجرين إلى أوروبا.. التحالف يطلق عملية حرية اليمن السعيد تريند × خبر: أحمد موسى يهاجم أداء الفراعنة أمام نيجيريا.. شوبير: التشخيص المبدئي لـ أكرم توفيق قطع في الرباط الصليبي رشا مهدي تشارك متابعيها بـ إطلالة جديدة.. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. محاكمة ريم البارودي بتهمة سب ريهام سعيد

صدى البلد

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء محاكمة الفنانة ريم البارودي بتهمة سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.

وتتهم أوراق الدعوى رقم ٢١٣١ لسنة ٢٠٢١ الممثلة ريم البارودي بـ سب الإعلامية ريهام سعيد في أحد برامج التلفزيونية.

في وقت سابق، أكدت ريهام سعيد، أنها رفعت قضية جنح ضد ريم البارودي بتهمة السب والقذف وطعن في الأعراض، مستندة على تسجيل صوتي توجه لها فيه ألفاظ سُباب

وأشارت ريهام سعيد إلى أن المحامي الخاص بها اعترف بأن صوتها في التسجيل هو الذي تعرضت فيه الإعلامية ريهام سعيد للسب، رافضة أن تكون طريقة الخلاف بينها وبين أي إعلامية أو فنانة يكون بهذا الشكل، ويجب أن يكونوا قدوة للجمهور.
 

المحكمة الاقتصادية ريم البارودى الاعلامية ريهام سعيد ريهام سعيد

ترشيحاتنا

ياسمين صبرى عبر تويتر: «اختاروا الناس اللي حواليكم.. فيه ناس مصاصين طاقة»

الكويت تحدد شروط دخول المصابين بكورونا إلى أراضيها

مسبار صيني يعثر على أول دليل على وجود مياه على سطح القمر

أشرف قاسم: كيروش أربك لاعبي مصر ضد نيجيريا.. فيديو

عضو المكتب الفني لوزير المالية يكشف مصدر تمويل منتدى شباب العالم| فيديو

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في كأس السوبر الإسباني والقنوات الناقلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في الحلق والرأس والأنف .. 3 علامات تؤكد الإصابة بـ أوميكرون

يجب أن نكون مستعدين.. البحوث الفلكية: من الوارد حدوث زلزال آخر أقوى

هل تحدث هزة أرضية أكبر من زلزال اليوم؟..إجابة صادمة من البحوث الفلكية

مدرب منتخب المغرب : ما حدث مع بدر بانون أمر مؤسف

اعتذار رسمي من منتخب مصر بعد الهزيمة أمام نيجيريا

زلزال قوي يضرب القاهرة الكبرى

نقل أكرم توفيق للمستشفى بعد إصابته في مباراة مصر ونيجيريا

مشادة بين كيروش وأحد الجماهير المصرية بعد الهزيمة أمام نيجيريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نشر ياسمين عبدالعزيز صورته..تعرف على القط الأغلى والأغرب في العالم

راح أكل عيشه للأبد.. كيف فقد عبدالله كولة صوته وما الذي يحتاج إليه في الوقت الحالي؟

تقنيات أبهرت العالم.. أصغر مبرمج يكشف تفاصيل منتدى شباب العالم

10 ثوان منعت كارثة.. كيف اختلفت حدة زلزال الفجر عن دمار 1992

فيديو

سقوط سيارة من المعدية في النيل.. تفاصيل مؤلمة خلال البحث عن المفقودين|فيديو

فيديو جراف.. دولة منتجة.. السيسي: إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية 2023

فيديوجراف.. أقوى من زلزال 92.. هزة أرضية تفزع المصريين فجرا

حقيقة حدوث توابع للزلزال خلال الساعات القادمة .. رئيس البحوث الفلكية يوضح

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور عبد الفتاح درويش

الحرية الشخصية.. ما لنا وما علينا.. وفيديوهات الإثارة ببرنامج التيك تيوك

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (20)

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

اﻟﻤﺰﻳﺪ