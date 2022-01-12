اليوم.. محاكمة ريم البارودي بتهمة سب ريهام سعيد

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء محاكمة الفنانة ريم البارودي بتهمة سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.

وتتهم أوراق الدعوى رقم ٢١٣١ لسنة ٢٠٢١ الممثلة ريم البارودي بـ سب الإعلامية ريهام سعيد في أحد برامج التلفزيونية.

في وقت سابق، أكدت ريهام سعيد، أنها رفعت قضية جنح ضد ريم البارودي بتهمة السب والقذف وطعن في الأعراض، مستندة على تسجيل صوتي توجه لها فيه ألفاظ سُباب

وأشارت ريهام سعيد إلى أن المحامي الخاص بها اعترف بأن صوتها في التسجيل هو الذي تعرضت فيه الإعلامية ريهام سعيد للسب، رافضة أن تكون طريقة الخلاف بينها وبين أي إعلامية أو فنانة يكون بهذا الشكل، ويجب أن يكونوا قدوة للجمهور.

