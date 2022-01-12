عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بين طموحات البهيجى و آلامه.. قراءة نقدية عن قتل القارىء و بعثه

نادي أدب أسيوط
نادي أدب أسيوط

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بفرع ثقافة أسيوط، سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية، حيث شهدت مكتبة الطفل و الشباب بأسيوط الجديدة أمسية أدبية وشعرية لنادى أدب أسيوط الجديدة أدارها الشاعر احمد الشافعى رئيس النادى حيث تألق مبدعوا أسيوط الجديدة.

 

وتبارى الأدباء بقصائدهم الإبداعية التي تنوعت ما بين الفصحي والعامية بجانب تقديم بعض القصائد الشعرية الجديدة للمواهب الشابة، ذلك في إطار توجيهات  د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة لدعم الأدباء والشعراء بصعيد مصر وإيماناً بنشر الوعي الثقافي والأدبي بمحافظة أسيوط.

txt

ثقافة أسيوط تناقش مخاطر الإنترنت وقوافل لإكتشاف المواهب

txt

عرض "ولاد البلد" يواصل فعالياته بقصر ثقافة البدارى في أسيوط


بينما أقيمت ورشة عمل أدارها القاص خلف عبدالرؤوف علام، لمناقشة رواية البهيجى للأديب مصطفى البلكى عضو نادى أدب أسيوط الجديدة وبمشاركة متميزة لأدباء الصعيد الثقافى.

 

 وقد ناقش الرواية الناقد الدكتور محمود فرغلي الذى قدم قراءة نقدية حول الرواية عنوانها "قتل القارىء و بعثه في رواية البهيجى" و تحدث عن قدرة الكاتب على التقاط لمحات تاريخية غير معروفة و تقديمها برؤية مغايرة من خلال روايته، كما ناقش الرواية أيضا الشاعر الناقد سفيان صلاح هلال الذى قدم قراءة حول الرواية عنوانها "طموحات فاتنة و ثمن باهظ" حيث تناول فيها أسلوب الكاتب و أهم النقاط الفنية و التاريخية التي شملتها الرواية. 


فيما شهد قصر ثقافة أبوتيج ملتقى ثقافي أدبي ضمن فعاليات برنامج الإبداع لنادي الأدب بقصر ثقافة ابوتيج برئاسة الشاعر محمود شوقي ابو ناجي  وبمشاركة متميزة لنخبة من كبار أدباء الصعيد الثقافى ومجموعة من المواهب الأدبية الشابة، حيث تم طرح بعض القصائد الشعرية الجديدة بينما تباري الأدباء بقصائدهم الإبداعية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية حيث شارك الأدباء فيها ببعض من المربعات الشعرية وبعض القصائد للمواهب الأدبية الشابة.

وزير الثقافة قصور الثقافة محافظة أسيوط ورشة عمل الوعي الثقافي الهيئة العامة لقصور الثقافة ثقافة اسيوط صعيد مصر الشباب مكتبة الطفل فرع ثقافة اسيوط نشر الوعي الثقافية قصر ثقافة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة الفعاليات الثقافية

ترشيحاتنا

دعاء الاستخارة الوارد عن النبي كامل .. ردده بيقين

وزيرة الهجرة: لا أحد يستطيع أن يقلل من انتماء المصريين بالخارج لوطنهم|فيديو

بعد غلق التفاوض مع الزمالك رسمياً.. طائرة خاصة لنقل بن شرقي للمغرب|فيديو

مهام الرئيس التنفيذي لجهاز إدارة المخلفات.. اعرفها

هاني حتحوت تعليقًا على خسارة المنتخب أمام نيجيريا: «كيروش لايصلح من أخطائه»|فيديو

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أمير قطر في وفاة الشيخ محمد بن خالد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في الحلق والرأس والأنف .. 3 علامات تؤكد الإصابة بـ أوميكرون

يجب أن نكون مستعدين.. البحوث الفلكية: من الوارد حدوث زلزال آخر أقوى

اعتذار رسمي من منتخب مصر بعد الهزيمة أمام نيجيريا

هل تحدث هزة أرضية أكبر من زلزال اليوم؟..إجابة صادمة من البحوث الفلكية

نقل أكرم توفيق للمستشفى بعد إصابته في مباراة مصر ونيجيريا

مشادة بين كيروش وأحد الجماهير المصرية بعد الهزيمة أمام نيجيريا

زلزال قوي يضرب القاهرة الكبرى

مدرب منتخب المغرب : ما حدث مع بدر بانون أمر مؤسف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نشر ياسمين عبدالعزيز صورته..تعرف على القط الأغلى والأغرب في العالم

راح أكل عيشه للأبد.. كيف فقد عبدالله كولة صوته وما الذي يحتاج إليه في الوقت الحالي؟

تقنيات أبهرت العالم.. أصغر مبرمج يكشف تفاصيل منتدى شباب العالم

10 ثوان منعت كارثة.. كيف اختلفت حدة زلزال الفجر عن دمار 1992

فيديو

سقوط سيارة من المعدية في النيل.. تفاصيل مؤلمة خلال البحث عن المفقودين|فيديو

فيديو جراف.. دولة منتجة.. السيسي: إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية 2023

فيديوجراف.. أقوى من زلزال 92.. هزة أرضية تفزع المصريين فجرا

حقيقة حدوث توابع للزلزال خلال الساعات القادمة .. رئيس البحوث الفلكية يوضح

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور عبد الفتاح درويش

الحرية الشخصية.. ما لنا وما علينا.. وفيديوهات الإثارة ببرنامج التيك تيوك

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (20)

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

اﻟﻤﺰﻳﺪ