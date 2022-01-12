بين طموحات البهيجى و آلامه.. قراءة نقدية عن قتل القارىء و بعثه

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بفرع ثقافة أسيوط، سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية، حيث شهدت مكتبة الطفل و الشباب بأسيوط الجديدة أمسية أدبية وشعرية لنادى أدب أسيوط الجديدة أدارها الشاعر احمد الشافعى رئيس النادى حيث تألق مبدعوا أسيوط الجديدة.

وتبارى الأدباء بقصائدهم الإبداعية التي تنوعت ما بين الفصحي والعامية بجانب تقديم بعض القصائد الشعرية الجديدة للمواهب الشابة، ذلك في إطار توجيهات د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة لدعم الأدباء والشعراء بصعيد مصر وإيماناً بنشر الوعي الثقافي والأدبي بمحافظة أسيوط.



بينما أقيمت ورشة عمل أدارها القاص خلف عبدالرؤوف علام، لمناقشة رواية البهيجى للأديب مصطفى البلكى عضو نادى أدب أسيوط الجديدة وبمشاركة متميزة لأدباء الصعيد الثقافى.

وقد ناقش الرواية الناقد الدكتور محمود فرغلي الذى قدم قراءة نقدية حول الرواية عنوانها "قتل القارىء و بعثه في رواية البهيجى" و تحدث عن قدرة الكاتب على التقاط لمحات تاريخية غير معروفة و تقديمها برؤية مغايرة من خلال روايته، كما ناقش الرواية أيضا الشاعر الناقد سفيان صلاح هلال الذى قدم قراءة حول الرواية عنوانها "طموحات فاتنة و ثمن باهظ" حيث تناول فيها أسلوب الكاتب و أهم النقاط الفنية و التاريخية التي شملتها الرواية.



فيما شهد قصر ثقافة أبوتيج ملتقى ثقافي أدبي ضمن فعاليات برنامج الإبداع لنادي الأدب بقصر ثقافة ابوتيج برئاسة الشاعر محمود شوقي ابو ناجي وبمشاركة متميزة لنخبة من كبار أدباء الصعيد الثقافى ومجموعة من المواهب الأدبية الشابة، حيث تم طرح بعض القصائد الشعرية الجديدة بينما تباري الأدباء بقصائدهم الإبداعية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية حيث شارك الأدباء فيها ببعض من المربعات الشعرية وبعض القصائد للمواهب الأدبية الشابة.