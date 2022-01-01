عرض "ولاد البلد" يواصل فعالياته بقصر ثقافة البدارى في أسيوط

أقيم العرض المسرحي "ولاد البلد" بقرية قاو النواورة بمركز ومدينة البدارى عزبة مساع، وبحضور مدير عام الفرع ومجموعة من أدباء وفناني ومبدعي محاظة أسيوط، العرض تأليف مصطفى سليم، تصميم اضاءة أبو بكر الشريف، إستعراضات فاروق جعفر، إخراج محمد الشرقاوي، بطولة مجموعة من المواهب الشابة في مجال التمثيل.

ويأتي العرض تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، بالإهتمام بالحركة المسرحية، ودور الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بإقليم وسط الصعيد الثقافى فرع ثقافة أسيوط، في نشر الوعي الثقافي.



وفي إطار درامي غنائي، تناول عرض "ولاد البلد" من إنتاج فرقة المسرح الحديث قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن قانون الخدمة المدنية، والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود، والغلاء والأسعار، بينما صرح المخرج محمد الشرقاوى أن العرض يقدم تابلوهات لترسيخ قيم المواطنة وتعزيز دور التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.



يأتي العرض ضمن خطة مشروع "المواجهة والتجوال" ضمن قطاع الإنتاج الثقافي، وعروض البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار وبالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعي، وضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في أسيوط.