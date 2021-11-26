ثقافة أسيوط تناقش مخاطر الإنترنت وقوافل لإكتشاف المواهب

برعاية أ. د. إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بفرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى سلسلة من والمحاضرات والندوات التثقيفية، حيث عقدت مكتبة صلاح شريت بريفا محاضرة تثقيفية بعنوان "الإنترنت بين الإستفادة والمخاطر" حيث قدمت الاء سيد جابر نبذة تعريفية عن الإنترنت ومراحل نشأته وتطوره وعن كيفية الاستفادة منه وماهى مخاطرة والمواقع المشبوهة التى تشوه افكار الشباب .



نظمت مكتبة الطفل والشباب بديروط قافلة ثقافية لإكتشاف المواهب بمدرسة جمال عبد الناصر الرسمية للغات بديروط، بحضور لجنة التحكيم المكونة من الأديب المهندس أحمد صلاح فخرى رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بثقافة ديروط، والشاعر سيد فاروق والإعلامي محمد إبراهيم عبدالجابر.

استمع فيها الأدباء إلي المواهب الأدبية الشابة ومناقشتها فيما يتعلق باللغويات والقافية الشعرية، بجانب الإستماع الى بعض المربعات الشعرية الجديدة ومجال الغناء والالقاء الشعرى والعزف والتمثيل وانتقاء افضل المواهب الأدبية الشابة



نفذ قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببني مر ورشة اشغال فنية للأطفال قدمتها الفنانة ولاء فرحات وتصميم تاج من الورق الملون، كما استقبل القصر طالبات مدرسة الفتح الإعدادية بنات للإحتفال بأعياد الطفولة بدأت الفعاليات بالسلام الوطني.

أعقبها عرض أفلام سينما الأطفال لأفلام وثائقية، بجانب مجموعة من المواهب الأدبية الشابة والغناء على مسرح القصر، كما تفقد الطالبات المكتبة، وتم عمل ورشة حكى لقراءة بعض القصص ومناقشة الأهداف التي تحتويها ثم تفقدوا قاعة الهوايات والأنشطة.

واختتمت بتكريم المتميزين في المواهب الأدبية والفنية، بينما قدمت فرقة الموسيقى العربية لقصر ثقافة أسيوط عرض فني بقيادة المايسترو حسام حسني، وتغنت الفرقة بأجمل اغاني الطرب الأصيل.