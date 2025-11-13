صرح علمي جديد | إنشاء جامعة دمياط التكنولوجية

أعلن الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعه دمياط عن صدور موافقة المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي برئاسة الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على إنشاء جامعة دمياط التكنولوجية، لتكون صرحًا علميًا جديدًا يضاف إلى منظومة التعليم العالي في محافظة دمياط.

وأكد الدكتور حمدان أن هذه الخطوة التاريخية تأتي تتويجًا لجهود متواصلة ودعم كبير من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن الجامعة التكنولوجية الجديدة ستسهم في إعداد خريجين متميزين في المجالات التطبيقية والتكنولوجية الحديثة، بما يلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، ويسهم في دعم خطة الدولة نحو التحول الصناعي والتكنولوجي المستدام.

وأضاف أن إنشاء جامعة دمياط التكنولوجية يمثل نقلة نوعية في مسيرة التعليم بدمياط، ويعزز مكانتها كأحد المراكز التعليمية الرائدة في دلتا مصر.

وفي هذا الصدد وجّه الدكتور حمدان ربيع المتولي أسمى آيات الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه الدائم لتطوير منظومة التعليم العالي في مصر، واهتمامه الكبير بالتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية التي تواكب متطلبات العصر وسوق العمل الحديثة.

كما عبّر عن خالص امتنانه للأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على رعايته الكريمة وجهوده المستمرة للنهوض بالتعليم التكنولوجي، وإيمانه بدور الجامعات التكنولوجية في بناء جيل مؤهل علميًا ومهاريًا.