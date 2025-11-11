قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موظف يُصاب بأزمة قلبية داخل لجنة انتخابية بالمنيا ووفاته بعد نقله للمستشفى
الهلال الأحمر يطلق القافلة الـ70 من زاد العزة محمّلة بـ8200 طن مساعدات إلى غزة
رئيس لجنة متابعة بالجيزة: جميع اللجان فتحت أبوابها باستثناء لجنة واحدة في البدرشين
إعلام عبري: الولايات المتحدة تخطط لإقامة قاعدة عسكرية في غلاف غزة
وزير قطاع الأعمال العام يتابع آخر مستجدات مشروع الأمونيا الخضراء بشركة النصر للأسمدة
رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية .. فيديو وصور
إقبال متوسط من الشباب بانتخابات مجلس النواب بمحافظة الجيزة .. فيديو و صور
مصر تعلن كشفا أثريا جديدا داخل هرم خوفو في 2026
الوطنية للانتخابات تعلن فتح جميع اللجان عدا 3 بالجيزة و3 بإدفو وأسوان وبنى سويف
خطة تنظيمية متكاملة أمام لجان الجيزة لتسهيل حركة الناخبين| بالصور
بين دعم الشباب وحرص كبار السن.. صناديق الاقتراع في الإسكندرية تشهد إقبالاً متزايداً
تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياة المطرب الراحل إسماعيل الليثي
محافظات

"مصر في قلب المتغيرات الدولية" ندوة بجامعة دمياط

جامعه دمياط
جامعه دمياط
زينب الزغبي

نظمت جامعة دمياط  ندوة توعوية بعنوان "مصر في قلب المتغيرات الدولية"، حاضر فيها الكاتب الصحفي والمحلل السياسي  أسامة الدليل، وذلك بحضور  الدكتور رمضان الطنطاوي رئيس جامعة دمياط الأسبق، و الدكتور محمد عبده عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور محمد عبدالحميد شهاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

بدأت فعاليات الندوة التي قدمها  الدكتور محمد ماهر رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، تلاه تلاوة آيات من القرآن الكريم.

وفي مستهل الكلمات، أعرب الأستاذ الدكتور محمد عماشة عن سعادته بتواجد  أسامة الدليل في رحاب جامعة دمياط، موجّهًا الشكر لقيادة الجامعة على دعمها المستمر للأنشطة التوعوية والثقافية. وأكد أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا ببناء شخصية الطالب فكريًا وثقافيًا إلى جانب الجانب الأكاديمي، مشيرًا إلى أن مثل هذه الفعاليات تُسهم في صقل وعي الطلاب وتنمية قدرتهم على تحليل الأحداث وفهم التغيرات العالمية بعمق ومسؤولية.

تلا ذلك كلمة  الدكتور محمد شهاب الذي أشاد بالدور الهام للندوات الثقافية والسياسية في تعزيز الفكر النقدي لدى الطلاب، مؤكدًا على ضرورة متابعة الشباب للتطورات الدولية واستثمار المعلومات بشكل علمي لتحليل الأحداث ومواجهة تحديات العصر بوعي وثقة.

بعدها ألقى  الدكتور رمضان الطنطاوي كلمة أشار فيها إلى أهمية مثل هذه اللقاءات في ربط الخبرة الإعلامية بالواقع الأكاديمي، مؤكدًا على دعم الجامعة لكافة المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الثقافة السياسية والوعي الوطني لدى الشباب، مشيدًا بمكانة مصر ودورها الفاعل في الساحة الدولية.

من جانبه، رحّب  الدكتور حمدان ربيع المتولي بالكاتب الصحفي أسامة الدليل، مثمنًا جهوده الكبيرة في مجال التثقيف السياسي والإعلامي، ودوره في تبسيط القضايا الدولية للشباب بأسلوب علمي راقٍ. وأوضح أن جامعة دمياط حريصة على تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تربط الفكر الأكاديمي بالواقع العملي، وتدعم انفتاح الطلاب على العالم من خلال الحوار والنقاش الواعي. وأضاف أن الجامعة تعمل على ترسيخ قيم الانتماء والوعي الوطني بين طلابها، ليكونوا جيلًا قادرًا على المشاركة الإيجابية في بناء مستقبل الوطن.

وخلال الندوة، قدّم  أسامة الدليل عرضًا تحليليًا شاملًا تناول فيه دور مصر وموقعها المحوري في خضم المتغيرات الدولية والإقليمية، مستعرضًا أبرز التحولات في النظام العالمي الجديد، والتحديات المتعلقة بالطاقة والاقتصاد والتحالفات الجيوسياسية وحروب المعلومات. وأوضح أن مصر تمثل نموذجًا فريدًا في قدرتها على تحقيق التوازن بين الاستقلالية السياسية والانفتاح الدولي، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية نجحت في الحفاظ على استقرارها ودورها الريادي في ظل المتغيرات العالمية. كما دعا الشباب الجامعي إلى متابعة القضايا الدولية من مصادر موثوقة وتحليلها بموضوعية، مؤكدًا أن الوعي والمعرفة هما السلاح الحقيقي في مواجهة الشائعات وحروب الجيلين الرابع والخامس.

ثم انتقل  أسامة الدليل لفتح  باب الأسئلة للحضور، حيث أتيحت الفرصة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس لطرح استفساراتهم ومناقشة رؤاهم حول أبرز القضايا الدولية، في حوار تفاعلي ثري أتاح تبادل الأفكار وتوسيع مدارك المشاركين حول التحديات العالمية ومكانة مصر فيها.

وفي ختام الفعاليات، قام الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة بتكريم الكاتب الصحفي أسامة الدليل ومنحه درع جامعة دمياط تقديرًا لمشاركته المتميزة وإسهاماته في رفع مستوى الوعي الوطني لدى الشباب الجامعي.

دمياط محافظ دمياط ندوة جامعه

