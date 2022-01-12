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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أحمد متغيب عن المنزل منذ 3 أيام.. وأسرته تطلب مساعدة أهل الخير

أحمد
أحمد

استغاث المواطن  محمد سلامة ، المقيم في قرية الفرايحة بمركز أولاد صقر التابعة الى محافظة الشرقية ، في رسالة إلى خدمة القراء “بين الناس” التي يقدمها موقع "صدى البلد"، بسبب تغيب “أحمد”.

 

وقال في رسالته: "تغيب نجلى أحمد محمد سلامة ، البالغ من العمر 10 سنوات ، منذ يومين من منزله فى قرية الفرايحة بمركز أولاد صقر التابعة الى محافظة الشرقية ، وذلك منذ يوم الأحد الموافق 9 / 1 / 2022 ولم يعد حتى الآن".

 

وأضافت: “ساعدونا بالله عليكم واعتبروه ابنكم أو أخوكم، بحثنا عنه فى كل مكان ولم نصل إليه، وأتمنى من أهل الخير يكون رجوعه لينا ولأهله على إيديكوا، أرجوكم انشروا صورته حتى نتمكن من الوصول إليه، رأفة بحال والدته المريضة التى كاد قلبها ينفطر على غيابه”.

 

وطالب كل من يتعرف على صورته بالتواصل معهم على الأرقام الآتية:

01012768979 - 01008428164

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم.

محافظة الشرقية مركز أولاد صقر قرية الفرايحة متغيب اهل الخير

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