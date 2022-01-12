ساوثهامبتون يفوز على برينتفورد 4-1 في الدوري الإنجليزي

حقق فريق ساوثهامبتون على نظيره برينتفورد بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة المؤجلة التي من الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

ساوثهامبتون كان البادئ بالتسجيل عن طريق بيدناريك في الدقيقة الخامسة، قبل أن يعادل يانيليه النتيجة لـ برينتفورد في الدقيقة 23.

وأحرز فيرنانديز لاعب برينتفورد الهدف الثاني لـ ساوثهامبتون في الدقيقة 37 بالخطأ في مرماه.

وعزز بروخا تقدم ساوثهامبتون بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 49، قبل أن يختتم شي أدامز مهرجان أهداف فريقه بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 70.

وبذلك الانتصار ارتفع رصيد ساوثهامبتون للنقطة 24 في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد برينتفورد عند 23 نقطة في المركز الثالث عشر.