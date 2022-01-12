الفنانة نور : «أنا ست بيت شاطرة.. ومش دايمًا بحط مكياج» |فيديو

تحدثت الفنانة نور عن حياتها الشخصية، قائلة: "أنا ست بيت زي أي ست بيت سواء كانت الست اللبنانية أو الست المصرية".

وقالت “نور” في حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي": "في البيت لما بكون مع ولادي مش بقف قدام المرايا وأحط مكياج".

وتابعت نور: "ممكن في البيت ألبس أي حاجة زي البيجامة، ولو في وقت شغل كبير شكلي بيتغير بشكل كبير".

وأكملت نور: "كلنا بنعمل مجهود عشان نكون في أفضل صورة أمام الجمهور ولكن في البيت أنا أم وربة منزل".

ولفتت نور: “أول لما ابني دخل المدرسة كنت بنزله لـ ”باص المدرسة" وكنت بحط ميك أب عشان الناس تشوفني كويسة ثم قررت أنزل بـ لبس البيت ومش ببص في المرايا والناس استغربوا شكلي ده".