ممثل الأمم المتحدة للتنمية الصناعية: مبادرة حياة كريمة الحل الأمثل لمواجهة الفقر|فيديو

قال أحمد رزق، نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، إن هناك العديد من التحديات، التي واجهت العالم خلال الفترة الماضية، خاصة جائحة كورونا وتغير المناخ، مما تحتاج إلى حوار ونقاش وتطبيق تجارب ناجحة على أرض الواقع.

وأضاف أحمد رزق، خلال لقاء له لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن منتدى شباب العالم هام للغاية كفرصة لتبادل الخبرات والنقاش.

وتابع أحمد رزق، أن مبادرة حياة كريمة تمت مناقشتها في عدد من الجلسات خاصة بعد أزمة كورونا والتعافي منها، مؤكدا أن مبادرة حياة كريمة "حلم"، لأنه مشروع يتم تنفيذه ومخصص لـ 60 مليون مصري ويتم على مساحة 70% من مساحة الدولة.

أتمنى أن تختفي

وأشار نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية إلى أن مبادرة “حياة كريمة”، تعد الحل الأمثل لمواجهة تحديات الفقر والهجرة غير الشرعية وغيرها من الظواهر التي أتمنى أن تختفي .

