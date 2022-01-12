عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى رحيل ليلى فوزي .. محطات في حياة جميلة الجميلات

ليلى فوزى
ليلى فوزى

تحل علينا اليوم ذكرى رحيل الفنانة  "ليلى فوزي"، التى استطاعت أن تخطف قلوب المشاهدين بأدائها التمثيلي المميز وملامحها الأوروبية، والتنوع في أدوارها الفنية.

ونرصد فى السطور التالية أبرز المحطات فى حياة ليلى فوزى..

ولدت في تركيا يوم 20 أكتوبر عام 1918 لأب مصري وأم تركية.

بدأت مسيرتها الفنية في وقت مبكر جدًا، بمجرد بلوغها سن السابعة عشر، بدأت تظهر بضع مرات في بعض الأدوار الإضافية، ثم قامت بتمثيل أدوار صغيرة بالتدريج.

واستطاعت خلال وقت مبكر أن تفرض وجودها على الساحة الفنية نظرا لملامحها الجميلة، كما صنفتها مجلة أمريكية، ضمن أجمل النساء في عصرها.

عندما رآها الفنان محمد عبد الوهاب في إحدى المرات، قرر إختيارها ضمن فريق عمل فيلم "ممنوع الحب" عام 1942، لتظهر لأول مرة على شاشة السينما، وبالرغم من النجاح الساحق الذي حققته الفنانة ليلى فوزي في أدوار الشر، حصلت على لقب جميلة الجميلات.

عاشت حياة مثيرة، بدأت عندما رفض والدها، تاجر القماش المصري، أن يأخذ اسمه في أول تجربة سينمائية لها مع نيازي مصطفى، لرفضه العمل في مجال التمثيل، ثم سمح لها أن تسمى نفسها ليلى فوزي.

رفض والد ليلى فوزي زواجها من الفنان فريد الأطرش، بعد مشاركاتها معه في فيلمه جمال ودلال في عام 1945، في إشارة إلى صغر سنه، ومن المفارقات، أنه وافق على زواجها من المطرب عزيز عثمان بعد عامين.

فقد والدها الكثير من ثروته، مما دفعها إلى الزواج من أحد الممثلين المشهورين في ذلك الوقت وهو عزيز عثمان. خاصة وأن هذا الزوج الذي لم تختاره كان أكبر منها سنا، حيث تجاوز الثلاثين من العمر
في الوقت نفسه، كان هذا الزواج فرصة لوالدها لإبعادها عن حب أنور وجدي، الذي كان لا يزال ممثل مبتدأ حيث اعتبره فقير وبدون مستقبل.

بعد بضع سنوات من الزواج التعيس انتقلت حياة الفنانة ليلى فوزي والفنان عزيز عثمان بعد ذلك من الصفحات الفنية إلى الحوادث وخلافات الطلاق، بعد أن بدأت المشاكل بينهما حتى سعت ليلى فوزي؛ للحصول على الطلاق.

وتزوجت من جديد بأنور وجدي بحلول الوقت الذي وصل فيه إلى قمة مجده، وبعد تدهور حالته الصحية ومرضه سافرت معه إلى السويد للعلاج لتعود من هناك أرملة وتزوجت بعده من المذيع التلفزيوني الشهير "جلال معوض" ولم تنجب أطفالاً.

ليلى فوزي حياة ليلى فوزي الفنانة ليلى فوزي ذكرى ميلاد الفنانة ليلى فوزي أخبار الفنانيين

ترشيحاتنا

دعاء الاستخارة الوارد عن النبي كامل .. ردده بيقين

وزيرة الهجرة: لا أحد يستطيع أن يقلل من انتماء المصريين بالخارج لوطنهم|فيديو

بعد غلق التفاوض مع الزمالك رسمياً.. طائرة خاصة لنقل بن شرقي للمغرب|فيديو

مهام الرئيس التنفيذي لجهاز إدارة المخلفات.. اعرفها

هاني حتحوت تعليقًا على خسارة المنتخب أمام نيجيريا: «كيروش لايصلح من أخطائه»|فيديو

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أمير قطر في وفاة الشيخ محمد بن خالد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في الحلق والرأس والأنف .. 3 علامات تؤكد الإصابة بـ أوميكرون

يجب أن نكون مستعدين.. البحوث الفلكية: من الوارد حدوث زلزال آخر أقوى

اعتذار رسمي من منتخب مصر بعد الهزيمة أمام نيجيريا

هل تحدث هزة أرضية أكبر من زلزال اليوم؟..إجابة صادمة من البحوث الفلكية

نقل أكرم توفيق للمستشفى بعد إصابته في مباراة مصر ونيجيريا

مشادة بين كيروش وأحد الجماهير المصرية بعد الهزيمة أمام نيجيريا

زلزال قوي يضرب القاهرة الكبرى

مدرب منتخب المغرب : ما حدث مع بدر بانون أمر مؤسف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نشر ياسمين عبدالعزيز صورته..تعرف على القط الأغلى والأغرب في العالم

راح أكل عيشه للأبد.. كيف فقد عبدالله كولة صوته وما الذي يحتاج إليه في الوقت الحالي؟

تقنيات أبهرت العالم.. أصغر مبرمج يكشف تفاصيل منتدى شباب العالم

10 ثوان منعت كارثة.. كيف اختلفت حدة زلزال الفجر عن دمار 1992

فيديو

سقوط سيارة من المعدية في النيل.. تفاصيل مؤلمة خلال البحث عن المفقودين|فيديو

فيديو جراف.. دولة منتجة.. السيسي: إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية 2023

فيديوجراف.. أقوى من زلزال 92.. هزة أرضية تفزع المصريين فجرا

حقيقة حدوث توابع للزلزال خلال الساعات القادمة .. رئيس البحوث الفلكية يوضح

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور عبد الفتاح درويش

الحرية الشخصية.. ما لنا وما علينا.. وفيديوهات الإثارة ببرنامج التيك تيوك

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (20)

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

اﻟﻤﺰﻳﺪ