أودي Q8 E-Tron فرس الرهان المستقبلي للشركة الألمانية | صور

أعلنت أودي أنها ستطلق سيارة Q8 E-Tron الكهربائية الجديدة في عام 2026 وستكون بمثابة بديل لـ E-Tron كروس أوفر الحالية، ولكن قبل حدوث ذلك ستتبنى E-Tron لقب Q8 ، وستعيد اودي تنظيم اسم E-Tron في Q8 E-Tron عندما تقدم عملية تحديث وتطوير شاملة للنموذج في وقت ما من هذا العام، والتي ستكون تحديثاً جديداً بالكامل بمواصفات عصرية مميزة.

تشير التوقعات إلى أن أودي ستقوم بتركيب مجموعات بطاريات جديدة وستجعل المحركات الكهربائية أكثر كفاءة لزيادة المسافة المقطوعة لسيارة E-Tron بالإضافة إلى تحديثات الخارجية والداخلية.

سيحصل طراز سيارة أودي Q8 E-Tron بما في ذلك التصميم الأنيق Sportback على واجهة أمامية معاد تصميمها مع شبكة جديدة كلياً، بينما يتلقى الجزء الخلفي رسومات جديدة للمصابيح الخلفية، حيث كانت Audi E-Tron أول سيارة كهربائية تنتج بكميات كبيرة للشركة في عام 2018، وساعدت في تأسيس علامة E-Tron التجارية.

تأتي رغبة اودي في تحديث سياراتها الكهربائية؛ بسبب قوة المنافسة في السيارات الكهربائية مؤخراً ودخول المزيد من الشركات للمنافسة يوماً بعد يوم، وذلك في ظل التوجهات العالمية الجديدة التي تهدف لتقليل نسبة الانبعاثات الضارة الناتجة عن عوادم محركات الاحتراق الداخلي.

طرحت أودي سيارة Q4 E-Tron العام الماضي، ومن المفترض أن تظهر سيارة Q6-E-Tron ، وهي أول طراز يستخدم منصة بورشه التي تم تطويرها بشكل مشترك بين الشركتين، في عام 2022، وإعادة تسمية E-Tron إلى Q8 E Tron يعتبر أمراً منطقياً لتماسك العلامة التجارية حيث تعيد أودي تصميم النموذج من جديد.