موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في كأس السوبر الإسباني والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم العالمية كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد، اليوم الأربعاء، في تمام التاسعة مساءً.

وتقام المباراة على استاد الملك فهد الدولي بالمملكة العربية السعودية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس السوبر الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد والقناة الناقلة:

تقام مباراة برشلونة وريال مدريد في تمام التاسعة ومساء، وتذاع عبر قناة SSC5 HD، بتعليق فهد العتيبي وعبد الحربي.

قنوات أخرى تذيع مباراة برشلونة وريال مدريد

قناة BT sport 1 HDالبريطانية، القمر Astra 2A/2B/2D، تردد 12515، استقطاب أفقي، ترميز 22000، التصحيح 3/4.

قناة Eleven Sports 1 HD portugal، قمر Hispasat 1B/1C/1D ، تردد 12398، استقطاب أفقي، ترميز 27500، التصحيح 3/4.