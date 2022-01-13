عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

حافظ على شقتك.. حالات تهدد صاحب وحدة الإسكان الاجتماعي بالسحب

صدى البلد

شن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حملة ضبطية قضائية جديدة على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بعدة مناطق بمدينة حدائق أكتوبر.

شاهد الفيديو:


وتم المرور على مشروع 480 وحدة سكنية "إسكان اجتماعي" بمنطقة ابني بيتك 2، وتم سحب عدد من الوحدات السكنية المخالفة، وسيتم استكمال إجراءات إخلائها قريباً طبقاً للقانون، بجانب تحرير 28 محضرا مختلفا لوحدات أخرى ما بين تأجير وبيع أو تغيير نشاط، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتلك المخالفات، وتحويل محاضر التأجير والبيع وتغيير النشاط للنيابة العامة، بالإضافة إلى التحري عن 400 وحدة سكنية فيما يتعلق بالإشغال والاستفادة بالوحدة من عدمه.


وتستعد وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، لأضخم طرح لوحدات الإسكان المتنوعة، التى تناسب متوسطي الدخل، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتوفير مختلف أنواع الوحدات السكنية، وتلبية رغبات المواطنين في تملك الوحدات الخاصة بهم.
ويتم طرح وحدات جاهزة للتسليم، وسيدخل معظمها ضمن المبادرة الرئاسية لـ التمويل العقاري، بفائدة 3%، ولمدة سداد تصل إلى 30 عاما، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الوحدات المطروحة، وطريقة الحجز، وأسعار الوحدات، ومساحاتها، وطرق وأساليب السداد، بمشاريع الإسكان المتميز وسكن مصر وJANNA، ودار مصر، خلال أيام.

شاهد الفيديو:

 

موضوعات متعلقة

تظهر مفاتن جسمها.. هجوم على عمر كمال بسبب لبنانية| فيديوجراف

سهر الصايغ وأحمد عز وياسمين صبري.. غضب الفنانين بسبب حساباتهم الـ fake

عملية اللوزتين .. طبيبان يشعلان النار بـ فم طفل |فيديو جراف

خلافات بين أبناء شعبان عبد الرحيم بسبب الميراث.. التفاصيل الكاملة

انعدام الرؤية.. تفاصيل حادث طريق الطور - أبو رديس.. فيديوجراف

ترشيحاتنا

محافظ المنوفية: صرف 120 ألف جنيه لكل متوفى في حادث معدية المناشي

النار في كل مكان.. حريق ضخم بخط الغاز في فنزويلا.. فيديو

وزيرة التخطيط توقع بروتوكول هاكثون مصر 2030 بمنتدى شباب العالم |صور

وزير الكهرباء: إنشاء خط ربط للطاقة بين مصر والسعودية.. تفاصيل

إخماد حريق مصنع خاص بـ تعبئة السكر في الجيزة .. صور

وزيرة الهجرة: نستهدف تعظيم التعاون المشترك مع برنامج الأغذية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار الجديدة.. التحريك الأول في 2022 خلال ساعات

قبل ساعات على إقرارها.. ثبات مرتقب لـ أسعار البنزين الجديدة في مصر

قصة اعتناق منير مراد الإسلام بعد اليهودية وزواجه من أخت تامر حسني .. نوستالجيا

لـ أسرة المتوفى| معاش 3 أشهر.. تعرف على شروط صرف منحة الوفاة بقانون العمل الجديد

4 أبراج تحطم القلب ولا تبقى على الحب.. أغربها الحوت

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بسوهاج

اشعر بكرب شديد بعدما التزمت بقراءة سورة البقرة والصلاة على النبى ؟

التعليم: بدء امتحانات نصف العام السبت القادم .. و19 يناير إجازة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استراحة محارب.. اعرف مدة غياب أكرم توفيق عن الملاعب بعد إصابته بالرباط الصليبي

أفضل أنواع غذاء ملكات النحل.. وأهم فوائده للنساء والرجال

طبيب يكشف بالمستندات ويكذب "الأطباء".. بأي ذنب قُتل الإعلامي وائل الإبراشي؟

صدع ينذر بالخطر.. تحذيرات جديدة من ذوبان «نهر يوم القيامة الجليدي» وإغراق نيويورك وبريطانيا

فيديو

حافظ على شقتك.. حالات تهدد صاحب وحدة الإسكان الاجتماعي بالسحب

بعد ظهوره مع سونا غسان..عمر كمال مع المغربية شيماء علام

صداع واحتقان .. الأعراض الحقيقية لمتحور أوميكرون

ارتفاع سعر الأرز.. الزراعة: لا سبب لذلك ولدينا اكتفاء ذاتي منه

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

المسنون وهيئة النقل العام

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام حائراً مع كيروش

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا: المنعطف الحرج واليسار الأمريكي

نهال علام

منتدى القصص الملهمة

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (20)

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

اﻟﻤﺰﻳﺪ