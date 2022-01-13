حافظ على شقتك.. حالات تهدد صاحب وحدة الإسكان الاجتماعي بالسحب

شن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حملة ضبطية قضائية جديدة على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بعدة مناطق بمدينة حدائق أكتوبر.

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وتم المرور على مشروع 480 وحدة سكنية "إسكان اجتماعي" بمنطقة ابني بيتك 2، وتم سحب عدد من الوحدات السكنية المخالفة، وسيتم استكمال إجراءات إخلائها قريباً طبقاً للقانون، بجانب تحرير 28 محضرا مختلفا لوحدات أخرى ما بين تأجير وبيع أو تغيير نشاط، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتلك المخالفات، وتحويل محاضر التأجير والبيع وتغيير النشاط للنيابة العامة، بالإضافة إلى التحري عن 400 وحدة سكنية فيما يتعلق بالإشغال والاستفادة بالوحدة من عدمه.



وتستعد وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، لأضخم طرح لوحدات الإسكان المتنوعة، التى تناسب متوسطي الدخل، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتوفير مختلف أنواع الوحدات السكنية، وتلبية رغبات المواطنين في تملك الوحدات الخاصة بهم.

ويتم طرح وحدات جاهزة للتسليم، وسيدخل معظمها ضمن المبادرة الرئاسية لـ التمويل العقاري، بفائدة 3%، ولمدة سداد تصل إلى 30 عاما، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الوحدات المطروحة، وطريقة الحجز، وأسعار الوحدات، ومساحاتها، وطرق وأساليب السداد، بمشاريع الإسكان المتميز وسكن مصر وJANNA، ودار مصر، خلال أيام.