لن أعود إلى لبنان.. ريا أبى راشد تروى طفولتها البائسة بسبب الحرب..فيديو

أثارت الإعلامية اللبنانية ريا أبى راشد حالة من الجدل الواسع بسبب تصريحات فى برنامج “ABtalks” مع الإعلامى أنس بوخش.

وقالت ريا أبى راشد : “وأنا فى مرحلة الطفولة بلبنان تربيت على الحرب والقصف، وهو ما ساهم فى حالة من عدم الأمان بالنسبة لى، وهو ما جعلنى أترك لبنان وأهلى فى عمر 22 عاما، ولكن أزور لبنان على فترات حيث أخشى على ابنتى من الحرب والقصف، وأنا عموما لا أحب الحروب والقصف بشكل عام لأى من الشعوب، ولن أعود إلى لبنان مرة أخرى”.

وأضافت ريا أبى راشد : “فى طفولتى كنت أعانى من التنمر بسبب وزنى الزائد، وهو أمر أثر على نفسيتى كثيرا ولكن استخدمت هذا التأثير بشكل إيجابى وكانت أسوأ صفة فى أهلى هى التركيز على الشكل، حيث كانوا ينتقدون ملابسى باستمرار وأنا كنت أرغب فى بناء موهبتى”.

صدمة ريا أبى راشد

وصدمت الإعلامية اللبنانية ريا أبى راشد جمهورها ببعض التصريحات الجريئة فى برنامج “AB talks” للاعلامى أنس بوخش.

وقالت ريا أبى راشد : أنا مغرورة كونى أعمل فى مجال الإعلام ،ولا يمكن أن اقول إننى متواضعة، كما إننى شخصيتى أنانية بعكس زوجى الذى يتحلى بالتواضع والطيبة والعطاء.

وأضافت رايا أبى راشد : غيرت حياتى بشكل كامل وصعب أرجع أعيش فى لبنان مرة ثانية، كما أن كنت اتعرض الى اعتراضات كثيرة من قبل أهلى والذين كانوا يرفضون طريقتى فى الحياة وبعد مشاركتى فى الأوسكار لاول مرة أمى انتقدتنى بسبب ملابسى وبكيت لساعات طويلة.

مسيرة ريا أبي راشد العملية

بدأت أبي راشد حياتها المهنية كصحفية في بيروت قبل انتقالها إلى المملكة المتحدة بعام 1999، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والماجستير في السينما وعلى درجة الماجستير في الصحافة والإذاعة من جامعة وستمنستر، لندن.

وتتحدث ريا أبي راشد عدة لغات بطلاقة، وهي العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية، وهو ما جعلها قدوة للكثير من السيدات، بالأخص بعد معرفتهن قصة محاربتها للسرطان، وعدم يأسها أمام هذه المحنة.

وتعتبر ريّا أبي راشد أول محاورة عربية تدخل كواليس نجوم السينما والموسيقى والفن الغربي، ومن هنا توسعت نشاطاتها بعد حصولها على شهادة ماجستير في الصحافة المرئية في لندن؛ لتشمل إعداد وتقديم برنامج "سكووب" في عام 2005 الذي تقوم ريّا فيه بمحاورة نجوم الغرب. وتعتبر ريّا برنامج "سكووب" من أهم إنجازاتها كـ محاورة خاصة.