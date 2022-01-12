بحضور وزراء وشيوخ ودبلوماسيين.. افتتاح معرض فاروق حسني بمملكة البحرين.. صور

شهدت قاعات مركز الفنون بمملكة البحرين أمس الثلاثاء افتتاح معرض الفنان فاروق حسني وسط أجواء حافلة وحضور كبير من معالى الشيوخ ومعالي الوزراء والسفراء والفنانين والمثقفين و محبي الفنون في مملكة البحرين.

حضر الافتتاح الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار ، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة الموقر مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية والسيدة حرمه الشيخة وصال بنت محمد آل خليفة ، الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة رئيس المجلس الوطنى للفنون ، الشيخة هلا بنت محمد آل خليفة مدير عام الثقافة والفنون ، معالى الشيخ خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ، الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة رئيسة جمعية رعاية الطفل والأمومة ورئيسة مجلس أمناء مركز معلومات المرأة والطفل ، الشيخ راشد عبد الرحمن آل خليفة سفير ممكلة البحرين بجمهورية مصر العربية السابق والسيدة حرمه ، الوزير نبيل بن يعقوب الحمر والسيدة حرمه مستشار جلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة ملك مملكة البحرين لشؤون الإعلام ، محمد بن إبراهيم المطوع والسيدة حرمه وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية .



كما حضر الإفتتاح السفير ياسر شعبان و السيدة حرمه - سفير جمهورية مصر العربية بمملكة البحرين ، والسيد السفير طارق الكوني والسيدة حرمه.



كما حرص على الحضور ايضاً الفنان النحات خالد فرحان ، المخرج الاستعراضي وليد عوني ، الإعلامية بروين حبيب ،الفنان عدنان الأحمد ، الفنان جمال عبد الرحيم ، الفنان عبد الرحيم شريف ،الفنان عباس الموسوي ،الفنانة بلقيس فخرو ، الفنان أحمد الجميري ، الدكتور ابراهيم البشمي ومجموعة كبيرة من الفنانين الشباب بمملكة البحرين والمصريين والأجانب المقيمين في المملكة ومحبى الفنون وأبناء الجالية المصرية بمملكة البحرين .

وتضمن إفتتاح المعرض عدة فاعليات فنية وعرض فيلم تسجيلى عن مسيرة الفنان فاروق حسني ، وضم المعرض 45 عملاً فنياً من إنتاج عام 2020 و 2021 بإسلوب تجريدى والذى يتميز به الفنان فاروق حسنى ، بالإضافة إلى 7 أعمال نحت مستوحاة من أعمال حسنى التجريدية مهداه ومنفذة من الفنان النحات البحرينى خالد فرحان .



تضمنت الأعمال الفنية تقنيات مختلفة في إطار الأسلوب التجريدي الذي اتسمت به أغلب أعمال فاروق حسني، غير أنها تراوحت بين التجريد الحر وبين التجريد الهندسي وهي مرحلة مختلفة نسبيا بالنسبة لأعمال الفنان. واتسمت الأعمال بسمتين رئيستين هما التناسب بين الألوان وبين قدرتها على التعبيرعن حالات شعورية مختلفة في كافة الأعمال تقريبا، فليس تركيز الفنان منصبا على العلاقات الهندسية في التشكيلات المرسومة في اللوحات بقدر ما يبدو منصبا على العلاقات بين الألوان ومدى انسجامها أو تنافرها لخلق تأثير محدد.



وعبر الحضور عن إعجابهم بالمعرض وبالأعمال المعروضة، كما نالت اللوحات التي حملت لمسات وجدانية بإهتمام وتعليقات بعض الحضور بوصفها مرحلة مختلفة نسبيا في تجربة الفنان الكبير فاروق حسنى الفنية.

وأعربت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة – رئيس هيئة الثقافة والآثار قائلةً " إننـا فـي مملكـة البحريـن، نعتـز بـأن نسـتضيف معرضـاً للفنان فـاروق حسـني ، هــذا المعــرض الــذي يعــرض فــي مركــز الفنــون، يؤكــد أن الثقافــة والفــن لغــة مشــتركة وصداقــة وأخوة تجمــع شـعبين ووطنيـن، مملكـة البحريـن وجمهوريـة مصـر العربيـة، فمصـر الحاضـرة دائماً فـي حراكنـا الثقافـي مـن خـلال فنانيها ، أدبائهـا ، شـعرائها ، موسـيقييها ، مؤسسـاتها الثقافيـة العريقـة . إننـا نأمـل مـن خـلال معـرض الفنـان فـاروق حسـني أن نفتـح للجمهـور فـي مملكـة البحريـن باباً جديـداً علـى عالم فني يحكــي قصة شــخصية مؤثــرة فــي عالمنــا العربــي ســاهمت فــي تشــكيل المشــهد الثقافــي فــي بلداننــا، فشــكراً جزيلاً لــكل مــن ســاهم فــي إنجــاح هــذا الحــدث الفنــي الجميــل الــذي سيســاهم فــي إلهــام جيــل جديــد مــن الفنانين والمبدعيــن فــي مملكــة البحريــن ودولنــا العربيــة الشــقيقة.

وصرح السفير ياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية بمملكة البحرين بسعادته وتشرفه بتدشين معرض القيمة والقامة الفنية المصرية والعالمية للفنان القدير فاروق حسني وزير الثقافة المصري الأسبق، في مملكة البحرين، وأوضح شعبان أن المعرض اتى ليمثل القيمة المضافة الدائمة والمتميزة للرصيد الثقافي المصري لدى عاصمة من عواصم الثقافة العربية والاسلامية - الا وهي المنامة - فضلا عما مثله المعرض والحضور الشخصي للفنان الكبير فاروق حسني من زخم منتظر ومحبب للجمهور الثقافي العربي والأجنبي في البحرين المملكة الشقيقة والمحببة لقلوب المصريين، مضيفاً في كلمته بأن معرض الفنان فاروق حسني وحضوره مثلا دعما لجهد السفارة في مسار عملها الدائم لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وخاصة في المجالين الثقافي والفني، واختتم السفير المصري ياسر شعبان كلمته بالاشارة إلى الحضور المميز والكثيف لصفوة المجتمع البحريني من سياسيين واقتصاديين وادباء وفنانين واعلاميين إلى جانب حضور العديد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة للمعرض بشكل نبع من حرص كل هؤلاء على المشاركة في هذا الحدث الفريد .

وأعرب الفنان فاروق حسني عن سعادته بهذا المعرض الذي يقام في مملكة البحرين والذي شعر فيه بكم الحب والحفاوة والتقدير من جميع شيوخ ووزراء وفنانين ومثقفين مملكة البحرين له ولفنه واضاف حسني ان ما شاهده من هذا الحضور الكبير واللافت في معرضه ليس بغريب علي مملكة البحرين كونها دولة لها خصوصية ثقافية وحضارية بين جيرانها وانها بلد مشهود لها دائما بصناعة الثقافة والفنون والاحتفاء بهم وأن شعبها محب ومهتم دوماً بالثقافة والفنون.



واختتم الفنان فاروق حسني بشكره لهيئة الثقافة والفنون في مملكة البحرين وجاليري بحرين وللفنان خالد فرحان لاخراج المعرض بهذا الشكل الرائع والذي أثني عليه جميع الحضور .

كما تقدم حسني بالشكر للسفير المصري ياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية بمملكة البحرين علي اهتمامة وحرصة علي التمثيل المُشرف لدولة مصر وإظهار الفن المصري علي أكمل وجه.

ويعتبر هذا المعرض الثانى للفنان فاروق حسنى بمملكة البحرين ، حيث كانت المرة الأولى عام 1992 بمتحف البحرين الوطنى ،

ومن المقرر ان يستمر المعرض حتي الخامس من فبراير القادم بمركز الفنون بمملكة البحرين