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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن لمدة عام لعاطل هتك عرض طالب ثانوي في الإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، عاطلًا لمدة سنة مع الشغل بتهمة هناك عرض طالب ثانوي في العقد الثاني من العمر.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين وائل رجب فوده ومعتز نور الدين محمد وإبراهيم حسيني إبراهيم ومحمد عثمان سكرتير محكمة الجنايات.

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وبدأت تفاصيل الواقعة، عندما تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة الدخيلة، بشأن استلام بلاغ من أهل المجني عليه، يفيد بتعرض نجلهم لهتك عرض تحت تهديد السلاح، على يد عاطل بدائرة قسم شرطة الدخيلة.

وأفادت التحريات أن المتهم استدرج المجنى عليه أثناء زيارة أحد أصدقائه إلى أحد العقارات وأشهر سلاح أبيض فى وجهه وهدده لتنفيذ طلباته.

وأضافت التحريات أن المتهم أجبر الطالب على خلع ملابسه ولمس أجزاء حساسة من جسده، وتصويره بهدف ابتزازه، وطلب نقودًا مالية حتى لا ينشر الفيديوهات والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر فيسبوك، ويفتضح أمره.  

وبعد تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، وأنه كان يريد ابتزاز المجني عليه لمساومته وأخذ أموال مالية منه.

تحرر محضر بالواقعة وأحيلت إلى النيابة، التي قررت إحالة المجني عليه إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

وعقب تداول الجلسات، صدر الحكم على المتهم بالسجن لمدة عام.

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