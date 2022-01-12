كيروش يطالب لاعبي المنتخب بغلق صفحة نيجيريا ورد الاعتبار أمام غينيا بيساو

طالب كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، لاعبي المنتخب بغلق صفحة الخسارة أمام نيجيريا بهدف دون رد في افتتاح مباريات الفراعنة بالأمم الإفريقية .



وأكد كيروش ثقته الكبيرة في قدرات لاعبيه في تقديم عرض قوي خلال المباراة المقبلة أمام غينيا بيساو والظهور بشكل قوي يمحوا آثار الشكل السيىء الذي تم الظهور به أمام نيجيريا .



وقدم وائل جمعة مدير منتخب مصر اعتذاره لجماهير الكرة المصرية عن الخسارة التي تعرض لها منتخب بلادهم أمام نيجيريا 0-1 .

وأضاف مدير المنتخب الوطني أنه هناك وقفة حازمة، وأنه لا مجال لأي تهاون بين صفوف اللاعبين، كما شدد على ذلك المدير الفني كارلوس كيروش.

وكشف وائل جمعة عن أن ما حدث في مباراة اليوم درس كبير تعهد اللاعبون على استيعابه وترجمة هذا الاستيعاب في المباراتين المقبلتين التي ليس أمامنا فيها سوى الحصول على نقاطها الستة لضمان التأهل للدور الثاني والحفاظ على حلم جماهير الكرة المصرية بالمنافسة على كأس الأمم الأفريقية.



وحقق منتخب نيجيريا الفوز على مصر، بهدف دون رد، وذلك في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء.

وفي المباراة الثانية للمجموعة، تعادل منتخبا السودان وغينيا بيساو سلبياً.

وبهذا يتصدر منتخب نيجيريا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما أخفق منتخب مصر في الحصول على أول نقطة له في الكان الإفريقي 2021.

وحصل منتخبي السودان وغينيا بيساو علي النقطة الأولي لكل منهما في المسابقة القارية.

ترتيب مجموعة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا

ترتيب مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا بعد الخسارة أمام نيجيريا

1- نيجيريا - المركز الأول - 3 نقاط.

2- السودان - المركز الثاني - نقطة واحدة.

3- غينيا بيساو - المركز الثالث - نقطة واحدة.

4- مصر - المركز الرابع - بدون نقاط.