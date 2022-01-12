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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الشباب تعقد مقابلات شخصية مع المتقدمين للحصول على تدريب TOT مع هواوي

صدى البلد

عقدت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب سلسلة من المقابلات الشخصية مع المتقدمين للحصول على تدريب TOT مع شركة هواوي تكنولوجي مصر، اليوم، بديوان عام الوزارة، بحضور منال جمال وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، وممثلين لشركة هواوي.

يأتي ذلك في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اكتوبر الماضي بين وزارة الشباب والرياضة و شركة هواوي تكنولوجيز مصر ، بهدف بناء قدرات المدربين وتطوير مهاراتهم وامدادهم بالمهارات اللازمه لريادة مستقبل مصر نحو التحول الرقمي.

وبموجب الاتفاقية، ستقدم هواوي تكنولوجيز مصر من خلال برنامجها لبناء القدرات (ICT Talent Bank) دورات تكنولوجية لتدريب واعتماد عدد من المُدربين لكي يتولوا فيما بعد مسؤولية تدريب الشباب في مختلف مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى توفير المحتوى الأكاديمي المستخدم في التدريب على علوم الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية و علوم البيانات الضخمة، وغيرها، والتدريب العملي في المختبرات الافتراضية.

ومن جانبها، أشادت منال جمال الدين  رئيس الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة  وشركة هواوي تكنولوجيز مصر الرائدة عالمياً في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بهدف النهوض بقدرات الشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات والذي ينعكس بدوره في دعم جهود الدولة المصرية في الارتقاء بالاقتصاد القومي نحو مستقبل أفضل لمصر.


الجدير بالذكر، أنه بموجب البروتوكول سيتم تأسيس 4 أكاديميات متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي تستهدف بناء قدرات المدربين العاملين بالوزارة وتطوير مهاراتهم وإمدادهم بالمهارات التقنية اللازمة لريادة مستقبل مصر نحو التحول الرقمي.

يذكر أن شركة هواوي تكنولوجيز قامت في عام 2019 بتأسيس برنامجها الرائد لبناء القدرات (ICT Talent Bank) لتنمية قدرات الشباب في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويستهدف إلى إنشاء 100 أكاديمية في جميع أنحاء مصر بنهاية 2023، وقد تم إنشاء 72 أكاديمية حتي الآن، وقامت الشركة من خلال تلك الآكاديميات بتدريب أكثر من 400 مدرب معتمد، وبتدريب أكثر من 15 ألف متدرب، بالإضافة إلى أنه تم اعتماد أكثر من 5000 متدرب.

الشباب والرياضة وزارة الشباب الدولة المصرية وزارة الشباب والرياضة رئيس الإدارة المركزية مجال تكنولوجيا المعلومات

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