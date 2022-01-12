إجراء قرعة النسخة الثامنة من دورى الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية بالدقهلية

أجري الدكتور محمد رمضان مدير عام الإدارة العامة للرياضة بالإنابة عن علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، قرعة دورى الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالمديرية فى نسخته الثامنة للعام 2021/2022 م.

جاء ذلك بحضور على عبد الرحمن مدير إدارة البرامج والمتابعة ومحمد قناوى مدير ادارة تنفيذ المشروعات ومحمد الضبع ومحمد الطنايحى و الحسن الهيثم الاخصائيين بادارة الرياضة و رؤساء أقسام الرياضة بالإدارات الفرعية .

ويشارك فى الدورى 64 فريقا مقسمين على ثمان مجموعات بنظام خروج المغلوب ودورى من دور واحد فى دور الثمانية.

وتبدأ اولى مباريات دورى الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية بمحافظة الدقهلية يوم الأربعاء الموافق 2022/01/26 ويتكون كل فريق من 8 لاعبين من سن 25 حتى 35 سنة ويحتسب العمر وقت التنفيذ ويراعى الا يزيد العمر عند تنفيذ اللقاء وعدد 3 لاعبين من عمر 25 حتى 29 عام منهم اثنان بالملعب والثالث احتياطى، وعدد 5 لاعبين من عمر 30 حتى 34 عام منهم ثلاثة لاعبين بالملعب والاثنين الباقيين احتياطى.

وتضم المجموعة الأولى ادارات المنصورة و حى شرق وحى غرب بواقع 8 فرق وتقام المباريات على الملعب الخماسى باستاد المنصورة الرياضى والمجموعة الثانية وتضم ادارات أجا وميت غمر بواقع 8 فرق وتقام المباريات على الملعب الخماسى بمركز صهرجت الصغرى باجا أما المجموعة الثالثة وتضم ادارات منية النصر وميت سلسيل بواقع 8 فرق وتقام المباريات على الملعب الخماسى بمركز شباب الطاهرى.

وتضم المجموعة الرابعة وتضم ادارات المنزلة و المطرية والجمالية بواقع 8 فرق وتقام المباريات على الملعب الخماسى بمركز شباب مدينة الجمالية والمجموعة الخامسة وتضم ادارات السنبلاوين و تمى الأمديد بواقع 8 فرق وتقام المباريات على الملعب الخماسى بمركز شباب بطاش والمجموعة السادسة وتضم ادارات بلقاس و الستامونى بواقع 8 فرق وتقام المباريات على الملعب الخماسى بمركز شباب بلقاس خامس .

وتضم المجموعة السابعة ادارات شربين و نبروه و طلخا بواقع 8 فرق وتقام المباريات على الملعب الخماسى بمركز شباب كفر دميرة القديم والمجموعة الثامنة وتضم ادارات دكرنس و بنى عبيد بواقع 8 فرق وتقام المباريات على الملعب الخماسى بمركز شباب ميت مجاهد .

يذكر أن تنفيذ الدورى يتم على مستوي جميع محافظات الجمهورية بمشاركة نحو ٢٢ ألف من الشباب والمواطنين في المرحلة العمرية من ٢٥ حتى ٣٥ عاماً في كرة القدم وقامت الوزارة ممثلة فى الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بتقسيم المنافسات علي مستوي ٨ قطاعات تغطى جميع محافظات الجمهورية.

وتقام المباريات علي ملاعب مراكز الشباب والأندية التابعه لوزارة الشباب والرياضة بالمحافظات، ومن المزمع إقامة اللقاء القمى عقب ذلك بمحافظة جنوب سيناء.

ويأتي ذلك ضمن سياسة وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي لنشر الرياضة داخل المجتمع وجعلها أسلوب حياة، و فى ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتشجيع المواطنين علي ممارسة الرياضة .

FB_IMG_1641991203465

FB_IMG_1641991205063

FB_IMG_1641991206561

FB_IMG_1641991208011

FB_IMG_1641991199335

FB_IMG_1641991197002

FB_IMG_1641991195252

FB_IMG_1641991193843

FB_IMG_1641991192456

FB_IMG_1641991191039

FB_IMG_1641991189692

FB_IMG_1641991188276