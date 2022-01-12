مصر المقاصة يقسو علي المصري البورسعيدى بثلاثية في افتتاح كأس الرابطة

حقق مصر للمقاصة الفوز بثلاثية دون رد على المصري في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات كأس الرابطة.

افتتح أهداف المقاصة كريم حلاوه في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول، ثم سدد محمود فهمي كرة سكنت شباك المصري في الدقيقة الرابعة عشر، وقبل نهاية الشوط الأول زاد خالد صلاح أهداف الفريق الفيومي معلنا تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 40.

وكانت قرعة كأس الرابطة قد أسفرت عن تواجد ايسترن كومباني وفيوتشر والمصري والمقاصة في المجموعة الأولى التي يرأسها بيراميدز.

وجاءت قرعة كأس الرابطة كالتالي:

المجموعة الأولى: بيراميدز - الاتحاد السكندري - ايسترن كومباني - فيوتشر اف سي - المصري - مصر المقاصة.

المجموعة الثانية: الأهلي - سموحة - البنك الأهلي - الجونة - الإسماعيلي - المقاولون العرب.

المجموعة الثالثة: الزمالك - فاركو - إنبي - سيراميكا كليوباترا- غزل المحلة - طلائع الجيش.